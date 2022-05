“Télématin” samedi 28 mai : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront par reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué samedi 28 mai dans “Télématin”, diffusé en direct à partir de 06:30, sur France 2.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 21 mai :

07:38 Les 4 vérités : Jeff Wittenberg recevra Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière.

08:10 Interview d'actu : Jean-Rémi Girard, président du SNALC, syndicat des personnels de l'Éducation Nationale.

09:00 Invité culture : Roman Doduik, humoriste, sera l'invité de Damien Thévenot & de Maya Lauqué.