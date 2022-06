“Reportages découverte” : « Les toqués du terroir », samedi 11 juin sur TF1

Depuis la crise du covid, les français redécouvrent le charme des régions et le goût du terroir. Parmi les atouts principaux, la gastronomie et en particulier les pâtisseries régionales. A chaque région ses spécialités, ses recettes de grands-mères jalousement gardées. Le succès est tel que nos desserts s’exportent de plus en plus à l’étranger.

Pendant plusieurs mois une équipe de “Reportages découverte” est partie à la rencontre de femmes et d’hommes, toqués de pâtisseries de leurs régions. Philippe Pagliardini habite Biarritz, où il aurait pu vivre une retraite paisible, après une belle carrière de chef comptable dans une grande banque. Mais Philippe en a décidé autrement. Il s’est mis en tête de devenir pâtissier, pour ouvrir une boutique, avec son fils, …aux USA ! « Je prends plus de plaisir à cuisiner qu’à déguster » assure ce jeune retraité qui a une spécialité : le gâteau basque. Mais pour bien préparer son départ, Philippe aimerait remporter le concours du meilleur gâteau basque. Un gros défi avant sa conquête de l’Ouest qui lui réserve, elle aussi, des surprises et quelques émotions. A Lille, Romain et Victor, eux, décident à 30 ans de changer de vie. L’un était manager dans la logistique, l’autre policier. Ils se donnent 6 mois pour se former à la pâtisserie et ouvrir la boutique de leur rêve, à la décoration digne d’un conte de fées… à Prague, en République Tchèque. Ils vont tout miser sur un petit dessert typique de leur région du Nord : le Merveilleux. « On est vraiment sur un challenge énorme, par rapport à nos boulots d’avant, là on a un travail manuel et ça, ça change tout ». Les deux amis vont investir toute leur énergie et surtout toutes leurs économies pour ce pari un peu fou. En Provence, Véronique Filippi est tombée dans la marmite de la pâtisserie un peu par hasard. « Je n’ai pas fait d’école de cuisine, j’ai tout appris sur le tas ». Mais à force de passion et de travail, un jour elle décroche le titre de championne de France de barbecue et la voilà propulsée dans le monde de la gastronomie. Défi sur défi, Véronique décide de créer son propre biscuit inspiré de la Provence. Le compte à rebours est lancé car dans quelques mois, Véronique doit présenter officiellement son dessert à près de 300 convives, des grands chefs ou des critiques gastronomique…tous réunis pour le diner des disciples d’Escoffier. Enfin, à Besançon, Xavier Brignon est un pâtissier réputé grâce à ses recettes originales qui mêlent produits de sa région et saveurs inspirées de ses voyages. Régulièrement, le pâtissier vient présenter ses recettes à des stagiaires japonais en formation en France. « J’adore transmettre, c’est à travers les échanges que je trouve l’inspiration ». Avec une stagiaire japonaise, Xavier va tenter d'élaborer une recette particulièrement originale, mais les ingrédients inspirés du Japon, sauront-ils s'accommoder des saveurs de Franche-Comté ? Pendant 10 mois, une équipe de “Reportages découverte” a suivi les aventures de quatre toqués du terroir qui ne vont pas hésiter à se retrousser les manches pour vivre pleinement leur passion dévorante.