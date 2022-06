“Grands Reportages” « Cliquer, jouer, miser : une vie en ligne » à revoir dimanche 12 juin sur TF1 (vidéo)

L’univers des jeux en ligne et des enchères sur internet a explosé ces dernières années. Un monde aussi ludique que foisonnant, mais parfois dangereux. Pourtant, tous les jours, des milliers de Français sont boostés par l’adrénaline du clic. Mais comment bien choisir son jeu ? A quel moment s’arrêter ? Comment gérer, faire les bons choix ? Bienvenue dans le monde virtuel des accros aux bonnes affaires.

A 65 ans, Jean-Pierre est le roi de l’enchère sur la côte niçoise. Presque tout ce qu’il possède a été remporté en salle des ventes. Depuis 40 ans, grisé par sa passion, le Niçois a acquis de nombreux objets dont il n’avait pas besoin, comme une machine à jus d’orange géante, un vieux juke-box couvert de poussière ou des milliers de sacs d’emballages. Mais aujourd’hui, il doit acheter utile. Le retraité a besoin d’aménager intégralement la ferme à l’abandon qu’il vient de s’offrir. Et cette fois, il désire tout acheter en ligne, pour se mettre à la page. Mais dans sa quête, Internet va lui donner du fil à retordre : « Au secours, au secours, aidez-moi ! Ça va commencer. C’est un peu compliqué pour moi, ce n’est pas ma génération... ». Malgré les épreuves, Jean-Pierre est bien décidé à obtenir, en ligne, de quoi meubler sa nouvelle ferme.

A seulement 25 ans, Ornella a déjà tout d’une pro de la vente en ligne. Chaque semaine, elle anime de grandes ventes en live sur Facebook pour écouler les bonnes affaires qu’elle remporte aux enchères. « C’est prenant, j’adore, j’en joue ! Et puis surtout quand on obtient un lot, on a l’impression d’avoir gagné au Loto ! ». Telle une parfaite « madame télé-achat », la Nordiste fait le show devant ses clientes et n’hésite pas à danser ou à se déguiser, en gâteau d’anniversaire, comme en vahiné « Je suis comme une comédienne qui va entrer en scène » ! Elle s’apprête à faire craquer son public en organisant une vente spéciale pour les quatre ans de sa société. Pour cela, elle doit acquérir des lots de marques onéreuses, loin des objets du quotidien qu’elle brade chaque semaine. Ornella mise sur son bagout et ses produits haut de gamme pour réussir la plus grande vente de sa carrière.

Antoine, lui aussi, est féru d’enchères. A 46 ans, cet antiquaire 2.0 n’hésite pas à débourser des milliers d’euros pour des objets vintage. « Oh ! On n’aime pas perdre ! Les ventes aux enchères, c’est un jeu ! Donc parfois, on va plus loin que ce qu’il faut... », raconte-t-il devant son écran. Mais cet ancien joueur de casino ne perd pas le sens du commerce. Il veut révolutionner son métier et vient de trouver un moyen pratique pour vendre ses trouvailles au plus grand nombre. En plus de sa boutique à Vichy, il compte organiser une grande vente virtuelle dans une maison centenaire dont il a acheté l’intégralité du contenu aux enchères. En en vendant le mobilier et tout son bric à brac, il voudrait faire grimper le nombre de participants connectés et les séduire avec les trésors qu’il espère y trouver !

A 36 ans, Aurore, aussi est accro. Mais elle, c’est par la passion du jeu qu’elle est dévorée. Voilà maintenant 4 ans que cette alsacienne participe à toutes sortes de jeux concours. Insatiable, elle ne peut passer une seule journée sans jouer ! Les lots remportés sont l’occasion de faire plaisir quotidiennement à ses enfants. Mais il reste un cadeau qu’elle n’a jamais réussi à gagner… « Ce que je désire plus que tout c’est de remporter un voyage, parce qu’à 5 ça coute cher et mes enfants ne sont jamais partis en vacances encore ! Ce serait le plus beau des lots ! ». Pour provoquer la chance, elle fait, en plus de ses 4 heures de jeu au quotidien, appel aux services de Steve, créateur d’un site de jeu en ligne. Avec lui, elle espère enfin décrocher le lot de ses rêves...

Joueur invétéré, Steve a fait de son addiction pour les jeux-concours son gagne-pain. A 43 ans, cet ancien militaire installé à Metz se connecte de cinq heures du matin à minuit pour tenter de remporter des gains. Chaque jour, il doit répertorier tous les concours, les tester et jouer à la place de ses abonnés afin de ne louper aucune occasion de gagner. Son objectif principal en ce moment : tout faire pour que Morgane gagne enfin le voyage de ses rêves. Il va devoir se surpasser et cibler les concours les plus intéressants pour la jeune femme.