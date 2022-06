“13h15, le dimanche” : hommage à Jean-Louis Trintignant ce 19 juin sur France 2

Ce 19 juin sur France 2, “13h15, le dimanche” rendra hommage au comédien Jean-Louis Trintignant qui s’est éteint dans le Gard vendredi 17 juin 2022, à l'âge de 91 ans.

“13h15, le dimanche” rediffusera « La France de Jean-Louis Trintignant » un portrait de l’enfant chéri du cinéma français, signé Delphine Valeille, Stéphane Jobert et Clément Magnin.

Il a notamment connu la consécration internationale avec les films Et Dieu… créa la femme en 1956, Un homme et une femme en 1966 et a tourné dans plus de 130 films avec les plus grands réalisateurs.

Le magazine “13h15, le dimanche” est allé sur les lieux qui ont marqué la vie du comédien : Uzès, Saint-Tropez, Belle-Ile-en-Mer, le circuit des 24 Heures du Mans, et le Gard où il a rendu son dernier souffle.

Des femmes et des hommes qui ont partagé sa vie sont racontés par sa famille et ses amis les plus proches : Claude Lelouch, Nadine Trintignant, son petit-fils Roman, le fils de Marie Trintignant...

À la suite, “13h15, le dimanche” rediffusera « Mon meilleur ennemi ».

Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, la presse et le milieu les a longtemps opposés comme des « meilleurs ennemis ». De leurs débuts dans « Sois belle et tais-toi » à leur retour dans « Une chance sur deux », en passant par « Borsalino », ils ont tourné avec les plus grands réalisateurs et ont souvent été au coude à coude dans leurs carrières respectives.

Deux légendes racontées par ceux et celles qui les ont côtoyées dans le travail ou dans l’intimité.

Portraits signé Morgane du Liège, Benoît Viudès, Frédéric Poussin et Marine Suzzoni.