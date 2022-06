“Reportages découverte” : « Leur combat, sauver des villages » samedi 25 juin sur TF1

Des usines qui ferment… Des commerces qui mettent la clef sous la porte… Des communes qui se dépeuplent…la désertification menace nos villages. Pourtant, un peu partout en France, des habitants, des citadins, des mairies refusent cette fatalité. Pendant plusieurs mois, “Reportages découverte” a suivi le combat de ces passionnés prêts à tous les sacrifices pour que continue de battre le cœur de nos campagnes !

A Montazels, dans l’Aude, Sonia va tout tenter pour rouvrir l’une des plus illustres chapelleries françaises, fermée il y a trois ans. Dans ses années fastes, cette usine centenaire employait 600 ouvriers. Sonia n’y connait rien à la mode ni aux chapeaux, mais pour cette amoureuse du village, « voir ce patrimoine partir en fumée était insupportable ». Et puis, « je suis persuadée qu’il y a vraiment un marché pour ces chapeaux. ». Mais pour relancer la production, il manque 300 000 euros ! Visite de l’usine aux touristes, recherche de contributeurs susceptibles d’apporter une aide financière… Sonia réussira-t-elle à trouver les fonds pour faire revivre ce savoir-faire d’excellence ?

Cédric et Vanessa, eux, se préparent à un grand changement… Avec leurs deux enfants, ils quittent la maison de leurs rêves, près de Dreux, pour reprendre un restaurant à plus de 400 kilomètres. L’auberge de Concèze est le seul et unique commerce de ce petit village de Corrèze. Un établissement réputé et un maillon essentiel de toute une économie locale. Heureusement Charles, l’ancien chef va assurer la transmission. Mais ces restaurateurs qui avaient une brasserie en région parisienne vont-ils se faire à la vie rurale et maintenir la même qualité dans l’assiette ? « On n’a pas le droit à l’erreur et il faut qu’on y arrive pour que les clients ne soient pas déçus et que Concèze continue de vivre », confie Vanessa qui a cœur, comme Cédric, de défendre tout un terroir.

Sophie, elle, est maire de Blanquefort-sur-Briolance, en Lot-et-Garonne, qui compte à peine 500 habitants. « Faire en sorte que les gens ne partent plus et donner envie à d’autres de s’installer » est son combat quotidien. Depuis 7 ans, elle se bat pour que sa commune arrête de se dépeupler en maintenant des commerces essentiels à la vie. Son nouveau défi : la création d’une ressourcerie, un lieu de recyclage pour les objets de seconde main où chacun sera sensibilisé à la gestion des déchets. Le projet est porté par Aurélia, une nouvelle arrivante et un collectif de citoyens. A la clef, ce seront cinq emplois de créer. Mais la ressourcerie rencontrera-t-elle l’adhésion des habitants et des collectivités auprès desquelles, il faudra aller chercher des subventions ?

Pour repeupler Couëtron-au-Perche, dans le Loir-et-Cher, à deux heures de la capitale, Arnaud va lancer une opération de communication nationale dans les prochains mois. Avec « Hacker 1 village », il voudrait faire venir 200 habitants dans cette commune qui en compte un millier. Cet ancien Parisien qui dirige sa start-up au milieu des champs en est convaincu, cette qualité de vie ne peut qu’attirer d’autres citadins : « On a plein d’atouts, notamment des dizaines de maisons vides, il faut juste le faire savoir. » Alors, pour rendre sa campagne désirable, Arnaud va déployer les grands moyens : recensement des logements disponibles, séance photo avec les habitants, lancement d’un site internet accrocheur... Mais l’opération séduction va-t-elle fonctionner ?