“Reportages découverte” : « Jeunes agriculteurs et fiers de l'être » dimanche 26 juin sur TF1

A l’heure où tout va vite, ou tout bouge ou tout évolue, eux ont choisi la terre et le métier d’agriculteur. Ils ont entre 18 et 30 ans et sont passionnés, idéalistes et plein de convictions !

Persuadés que leur avenir est dans le terroir, ils sont prêts, malgré leur jeune âge et leur peu d’expérience, à relever les défis et à affronter tous les sacrifices. Se lever tôt, finir tard, enchaîner les tâches physiques, vivre dans l’isolement et faire une croix sur les vacances, rien ne les arrête. Comme un vent de fraicheur qui souffle sur les champs, cette jeunesse nous embarque dans un monde rythmé naturellement par les saisons. Jours et nuits, nous partageons leurs aventures, les mains dans la terre.

Éloïse est l’une des plus jeunes cheffes d’entreprise agricole française. À 18 ans, en pleine saison estivale, elle dirige déjà 6 saisonniers. Passionnée par le maraichage, elle a quitté l’école à 14 ans pour se lancer dans l’exploitation de la ferme avec son père : « Nous n’avons suivi aucune formation, au début, ce n’était pas facile. Plus les années passent, mieux on se débrouille, c’est pas mal ! ». Et Éloïse a de l’ambition pour sa ferme. Elle veut doubler la surface couverte grâce à quatre énormes serres. Un gros chantier et une lourde charge avec des horaires qui s’étalent entre 5h du matin et 21h.

Passionnée depuis toute petite par la race Vosgienne, Fanny 23 ans, possède déjà 35 vaches. La jeune femme s’est installée dans une ferme d’alpage située à 700 mètres d’altitude. Mais seule la charge de travail est colossale : « Des journées de 4h à 23h ce n’est plus possible. Si je n’avais pas autant d’amour pour mes vaches je ne ferais plus ce métier depuis longtemps. » Pour survivre elle transforme ses 80 litres de lait quotidiens en tomme, munster et fromage frais. Et Fanny a un autre objectif : participer avec ses vaches, à des concours de beauté et d’allure. Une passion que nous vivons avec elle le temps d’une compétition, très attendue !

Jean-Marie, 21 ans, est presque né dans les artichauts. Depuis le plus jeune âge, il traine dans les pattes de son père. Son domaine s’étend sur 60 hectares, la culture principale est celle de l’artichaut ! Dans les Côtes d’Armor, les producteurs sont soumis à la dure loi des ventes aux enchères. Parfois cruel, ce modèle économique confronte le jeune agriculteur à des prix très bas. Nous suivons le quotidien de Jean-Marie et comment il fait face à la fluctuation des prix, un stress permanent.

Cette vie au contact de la nature Pierre et Alicia en rêvent depuis des années. Avec beaucoup d’enthousiasme, ce couple de parisiens nous embarque dans son changement de vie ! Ensemble, ils ont décidé de quitter leur vie de citadins et de découvrir le monde agricole. Pierre et Alicia vont devenir woofers pour tester ce nouveau monde, qu’ils ne connaissent pas. Entre moment de découvertes et désillusion, ils tenteront de savoir quel métier ils auront envie d’exercer et s’installeront dans la ferme du Rutin, dans l’Allier en pleine campagne. Nous les suivrons dans cette belle transition.

Pendant un an, nous suivrons ces jeunes agriculteurs, travailleurs acharnés et passionnés par leur métier.