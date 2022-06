“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français », nouvel épisode ce 26 juin sur France 2

A découvrir ce 26 juin sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, un nouvel épisode de la 9ème saison de la série « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et Cyril Zhâ.

A l’issue d’une très longue séquence d'élections, que pensent les citoyens de cette recomposition du paysage politique du pays ? De cette époque ? De ce qui les attend ?

Dans la 1ère partie...

Direction la ferme de Yaëlle, dans la Manche : cette jeune éleveuse laitière de 19 ans était seule à la tête de son exploitation depuis janvier 2022. Elle travaille aujourd'hui au quotidien avec Gaëlle, une ouvrière agricole de 38 ans, ancienne assistante en milieu scolaire qui a réalisé une reconversion professionnelle.

Retour à Merdrignac, dans le département des Côtes-d’Armor, où une maman et sa fille ont accueilli Olena et ses enfants Maxime, 10 ans, et Katia, 6 ans, dans leur maison en mars 2022 après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Les enfants ont commencé l’école et se sont fait de nouveaux camarades. Alors, comment va la petite famille ?

Dans la 2ème partie...

Retour à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région parisienne, pour retrouver Amir, le jeune interne qui a commencé au service des urgences que dirige le docteur Mathias Wargon. Et puis, un grand bol d'air dans le Parc national de la Vanoise où Claire tient son refuge. La saison a vraiment commencé...

Le “13h15” suit également des collégiennes de 14 à 15 ans du collège Iqbal Masih de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qui ont toutes en commun la passion du rugby. Leur capitaine Sadjo emmène fièrement ses équipières au Championnat de France de rugby féminin, à Clermont-Ferrand. Elles se sont qualifiées dans leur catégorie sous le maillot du Sporting club universitaire de France.