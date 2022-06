“Télématin” vendredi 1er juillet : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront par reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué vendredi 1er juillet dans “Télématin”, diffusé en direct à partir de 06:30, sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 1er juillet :

07:38 Les 4 vérités : Guillaume Daret recevra Julien Bayou, député co-président du groupe écologiste à l’Assemblée.

08:10 Interview d'actu : Maya Lauqué recevra Emilie Philippe, porte-parole du collectif “Pas de bébés à la consigne”

09:00 Invité culture : François Vincentelli, comédien, sera l'invité de Damien Thévenot & Maya Lauqué.