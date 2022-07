“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français » & « Calais, la dernière chance » ce 3 juillet sur France 2

A découvrir ce 26 juin sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, un nouvel épisode de la 9ème saison de la série « Le feuilleton des Français » suivi du document « Calais, la dernière chance ».

« Le feuilleton des Français »

“13h15, le dimanche” est allé prendre des nouvelles des jeunes boulangers de Normandie Léa et Alexandre, qui ont pris en été deux semaines de vacances pour la première fois de leur vie.

Direction Belle-Ile-en-Mer, dans le département du Morbihan, où Elsa s’est installée pour monter une petite entreprise. Elle loue une dizaine d’ânes aux touristes pour des balades sur le sentier côtier…

Pour ce document, signé Julie Darde, Cyril Zha et Vincent Martin, le “13h15” raconte une jolie histoire de start-up, celle de Victoire, fondée sur une application pour cuisiner sans se ruiner… La bonne idée, au bon moment, pour un certain succès.

Plongée également dans les coulisses d’un déplacement du président de la République Emmanuel Macron à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, où il a notamment croisé Xavier Bertrand et Michel Barnier. Et passage à la Fête de l’Humanité, le rendez-vous incontournable pour les candidats déclarés… et ceux qui ne le sont pas encore.

« Calais, la dernière chance »

Direction Calais, dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France, une ville qui a longtemps été associée à la "jungle", une sorte de bidonville où ont fini par se côtoyer près de 13 000 migrants. Une cité improbable, filmée par les caméras du monde entier. Et les images de son démantèlement en octobre 2016 ont fait le tour du monde. Qu’est devenue la "jungle" aujourd'hui, cinq ans après ? La ville de Calais est-elle toujours le point de départ vers l’Angleterre ?

Les candidats à l’exil tentaient leur chance dans les camions empruntant le tunnel sous la Manche, mais sous la pression du gouvernement britannique, le port et les routes ont été protégés. La ville s’est barricadée. Prendre la mer est devenu une solution pour les migrants qui n’ont jamais cessé de venir : leur nombre a doublé cette année. Ils seraient environ 1 600 et beaucoup traversent la Manche. A bord d’embarcations gonflables appelées des "small boats", des hommes, des femmes et des enfants, toujours en surnombre... Il y aurait eu environ 12 000 passages en 2021, soit 50% de plus en un an.

Pour ce document, signé Cyril Zha, Edouard Mounier, Patrice Brugère et Nicolas Berthelot, le magazine “13h15” a suivi les forces de l'ordre, qui veillent la nuit et tentent d'empêcher les départs. Malgré l'important dispositif déployé en mer et sur terre, la mission est difficile. Moins de 50% des mises à l'eau parviennent à être interceptées. Rencontre avec des habitants aux premières loges de cette crise migratoire. Comme Loïc Fontaine et son équipage du Sainte-Catherine Labouré qui pêchent au milieu des traversées et des opérations de sauvetage…

Depuis plus de dix ans, Brigitte Lips n'a jamais arrêté d'apporter de l'aide aux migrants : à boire, à manger et de quoi recharger leurs téléphones portables. Le père Philippe Demeestère, prêtre à Calais, aide de son côté les migrants qui n'ont pas réussi à passer en Angleterre à s'insérer en France et obtenir des papiers. Et enfin, Firas, un Syrien de 29 ans : il a quitté son pays et espère pouvoir passer un jour en Angleterre.