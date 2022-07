“20h30, le dimanche” : en Polynésie sur l'Atoll de Marlon Brando, ce 3 juillet sur France 2

À découvrir dans “20h30, le dimanche” ce 2 juillet, « Un atoll nommé désir », un reportage signé Pierre Milé-Bellando, Clément Voyer et Mathilde Rougeron.

Ce dimanche, les équipes de “20h30” nous emmènent au bout du monde, en Polynésie en compagnie de Marlon Brando.

Dans les années 60, l’acteur américain s’installe à Tahiti pour le film « Les révoltés du Bounty »… Le tournage dure 11 mois et l’acteur va tomber amoureux de Tarita, comédienne et danseuse dans le long-métrage. Ensemble, ils vont fonder une famille et acheter un Atoll voisin de Tahiti… En 2004, Marlon Brando disparaît mais son petit paradis va lui survivre… Qu’est-il devenu aujourd’hui ?

Une histoire inédite, racontée par la petite-fille de Marlon Brando.

