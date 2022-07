“Télématin” mardi 5 juillet : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mardi 5 juillet dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 5 juillet 2022 :

07:35 Les 4 vérités : Caroline Roux recevra Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale & solidaire, Vie associative.

08:10 Interview d'actu : Thomas Sotto recevra Camille Fournier, diplômée d’HEC 2022.

09:00 Invité culture : Arielle Dombasle sera l'invitée de Thomas Sotto & Julia Vignali.