“Reportages découverte” : « Enquête sur le marché du faux… », samedi 9 juillet sur TF1 (vidéo)

En France, la contrefaçon ne cesse d’augmenter. Plus d’un Français sur trois achète des copies pensant faire une bonne affaire. Et le marché du faux n’épargne aucun secteur.

Aujourd’hui, tout se copie, même la pâtisserie. A Nancy, Jean-François lutte contre les imitations de son gâteau phare, dont la marque est déposée, le Saint-Epvre.

Dans les Côtes du Rhône, les vignerons se rassemblent pour débusquer les contrefacteurs qui inondent le marché chinois de faux vins français. Bernard et Baptiste, fabricants de mobilier design, eux, ont engagé un bras de fer contre les enseignes de la grande distribution et les sites internet qui copient leurs produits.

Avec plus de 5 millions et demi de contrefaçons interceptées l’année dernière, les douanes françaises sont sur tous les fronts. A Nice, Marie-Catherine et ses équipes travaillent sur une belle affaire.

Pendant plus d’un an, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi ceux qui ont fait de la lutte anti-contrefaçon une priorité absolue.

À Nice, zone frontalière avec l’Italie, les équipes de Marie-Catherine, traquent sans relâche les contrefacteurs et les fraudeurs… La directrice régionale des douanes multiplie les opérations coup de poing pour enrayer le flux de ces faux dont l’utilisation n’est pas sans risque : « Les consommateurs méconnaissent les dangers auxquels ils s’exposent. ». Sur l’autoroute, au fret postal comme dans les petits commerces, les douaniers sont sur tous les fronts… et lors d’un contrôle, ils vont débusquer une belle affaire. Des chargements entiers de contrefaçons de maroquinerie de luxe, ainsi que des copies de parfums contenant des composants interdits.



La France est célébrée à travers le monde pour ses vins. Les Côtes-Du-Rhône n’en font pas exception et connaissent ces dernières années une hausse de leur exportation. Qui dit notoriété, dit copie… Près de Châteauneuf-du-Pape, Didier, vigneron, vient de découvrir que de fausses bouteilles de son vin étaient en vente sur internet : « Je suis assez surpris quand même par la qualité de la contrefaçon. Ce n’est pas simplement, quelqu’un qui, dans un fond de garage, met une étiquette lambda, derrière il y a une vraie stratégie de promotion de ce produit-là. Et il y a peut-être des volumes derrière pour que ce soit rentable… C’est inquiétant. »

Épaulé par le Syndicat des Côtes-du-Rhône, le vigneron va tout faire pour retrouver le contrefacteur, une enquête qui nous mènera en Chine où les faux vins inondent le marché.

L’ameublement n’échappe pas au phénomène. Dans l’Ain, Bernard et Baptiste sont fabricants de mobilier design. Leurs chaises sont vendues dans le monde entier, mais ils sont aujourd’hui copiés à tort et à travers. Ils vont engager un bras de fer avec certaines enseignes de la grande distribution : « Très simplement, le gars avait notre catalogue, il a coché en face et il a dit : je veux la même chose. C’est un copier-coller... Le travail de création, on le fait pour nous, on n’est pas censé le faire pour la terre entière. »

Le père et le fils traquent les copieurs jusque sur le net, premier pourvoyeur de contrefaçons… D'après leurs estimations, 90% des copies de leurs chaises se vendraient en ligne.

Dans cette bataille sans fin contre les faussaires, Bernard et Baptiste ne comptent pas baisser la garde.

Dans l’Est de la France, à Nancy, un autre entrepreneur livre une bataille insoupçonnée contre les faux. Depuis 38 ans, Jean-François Adam façonne le Saint-Epvre, une spécialité régionale qui est aussi une marque déposée. Mais s’il est le seul à en connaître le secret de fabrication, certains de ses concurrents n’hésitent pas à imiter son célèbre gâteau caractérisé par sa forme et son ruban rouge. « C’est de la mauvaise foi pour moi car ils savent très bien ce qu’ils font quand ils me copient. Ça m’écœure. »

En protégeant sa marque, le pâtissier s’est donné pour mission de sauvegarder un patrimoine de la gastronomie régionale.