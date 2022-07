“13h15, le dimanche” : épisode du « Feuilleton des Français » à revoir ce 17 juillet sur France 2

À (re)découvrir ce 17 juillet dans “13h15, le dimanche” sur France 2 un épisode du « Feuilleton des Français » signé Julie Darde et Cyril Zhâ.

Dans ce nouvel épisode du feuilleton des Français, “13h15, le dimanche” retrouve Léa et Alexandre, les jeunes boulangers de Normandie, qui ouvrent enfin leur chocolaterie à Forge-les-eaux avec un mois et demi de retard.

Julie, la patronne du bar PMU, "le Palais", à Dieppe dont les habitués du lieu commentent la campagne présidentielle….

Des nouveaux venus font également leur apparition, Yannick, infirmier libéral et maire de la Tour d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme , un village de 680 habitants à la recherche d’un médecin généraliste.

Philippine, jeune comédienne de 27 ans, qui va jouer son tout premier One-woman-show dans un petit théâtre parisien. Pendant le confinement, elle avait commencé à faire de courtes vidéos humoristiques sur Instagram, dénonçant gentiment les travers du genre humain, qui ont rencontré le succès.

Léo et Philippine, 2 éleveurs laitiers bio dans la Sarthe de 26 ans et tout juste diplômés de l’école d’ingénieurs agronomes d’Angers, qui viennent de reprendre une ferme laitière de 136 hectares et 69 vaches de la race Prim’Holstein