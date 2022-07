Très belles audiences pour le 20H et le 13H de TF1 dimanche avec Audrey Crespo-Mara

Hier, dimanche 17 juillet 2022, le JT de 20H présenté par Audrey Crespo-Mara a réalisé une performance record à 32.4% de part d'audience sur l'ensemble du public.

Il s'agit de la meilleure part d'audience du 20H depuis un an (juillet 2021) tous jours confondus et c'est aussi la meilleure performance pour le 20H week-end depuis novembre 2020.

Très largement leader, cette édition du 20H a rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs avec une avance de + 1,3M de téléspectateurs sur son principal concurrent (à savoir France 2).

Le JT de 13H, lui aussi large leader, devance de + 2,6 millions de téléspectateurs son principal concurrent et a réuni pour sa part 4,6 millions de téléspectateurs avec 40.1% de part d'audience sur l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).