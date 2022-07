“Reportages découverte” : « L’eldorado des brocanteurs », samedi 23 juillet sur TF1 (vidéo)

Nos objets, nos meubles ont tous une histoire… Et souvent, avant d’embellir nos maisons, ils ont beaucoup voyagé ! En Europe, la France, la Belgique et l’Italie sont les premières places de la brocante. Rien qu’en France, 50 000 brocantes sont organisées chaque année, elles attirent 15 millions de visiteurs, et les chiffres de fréquentations sont en forte croissance.

Pendant des mois, une équipe de “Reportages découverte” a suivi quatre Français, chineurs ou brocanteurs, du vide grenier de village à la foire internationale d’antiquaires. Tous à la recherche d’objets rares, à collectionner, à restaurer... et à revendre ! Une quête incertaine, qui réserve parfois de belles surprises.

En Belgique, Jean-Louis Dambreville achète de vieux objets industriels pour les transformer en meubles. Ses clients, fans d’objets insolites, viennent des Etats-Unis ou du Japon. Dans un mois, il espère vendre ses créations à un riche marchand américain, géant de la déco vintage. Et il n’aura que très peu de temps pour le convaincre. « J’adore imaginer que les meubles qui sont le fruit de mon imagination traversent les océans. Parfois, je les retrouve même dans des décors de films connus ou de talks-shows américains. »

Dans les Vosges, à Remiremont, Dominique Mange collectionne les poupées anciennes et redonne vie à celles qui sont abîmées. Cette conductrice de car âgée de 57 ans, a plus de cinq cents poupées, elle ne compte pas non plus ses heures passées dans son atelier à restaurer celles, cassées et abîmées, que lui confie ses clients. « Mes parents étaient modestes, je n’ai eu une qu’une seule poupée quand j’étais enfant, aujourd’hui, je comble ce manque. » Elle est en quête d’une poupée d’exception pour asseoir sa notoriété de restauratrice.

À 30 ans, Thibaut Dumoulin a deux passions : la déco des années 70 et les voitures populaires de cette décennie. Un âge d’or qu’il n’a pas connu, « une époque plus joyeuse et qui inspirait plus d’optimisme qu’aujourd’hui. » Cet heureux conducteur d’une Dyane veut s’offrir une nouvelle voiture « rétro. » Il cherche des modèles LN et Axel, les prénoms de ses frères et sœurs, Hélène et Axel ! Pour compléter son budget d’achat, le jeune homme, habitant la région parisienne, revend ses objets dans les brocantes de sa région natale, le Pas-de-Calais.

Sophie Cougoule est antiquaire au marché aux puces de Saint-Ouen, près de Paris. Sa spécialité à elle, ce sont les lustres anciens. En bois, en bronze, en verre ou en cristal de roche, ses luminaires proviennent pour la plupart d’Italie, où elle se rend régulièrement. Nous suivrons cette quinquagénaire dynamique à la foire de Parme, l’une des plus importantes au monde. Elle y jouera une bonne partie de son chiffre d’affaire annuel, et la concurrence sera rude. « Quand je fais une telle campagne d’achat, j’ai toujours une inquiétude : celle ne pas écouler ma marchandise à mon retour en France. »