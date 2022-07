“Reportages découverte” : « Les vieux commerces font de la résistance », dimanche 24 juillet sur TF1 (vidéo)

Ils résistent contre vents et marées, contre la concurrence asiatique ou celles des grandes surfaces qui entourent nos villes, contre internet et la désertification des centres villes… les plus vieux commerces. A la tête de ces échoppes au parfum d’antan, des commerçants animés par la passion et l’amour du métier !

Pendant plusieurs mois, les équipes de “Reportages découverte” vont sillonner la France à la rencontre de ces commerçants qui, envers et contre tout, tentent de sauvegarder leur patrimoine commercial. Un petit goût de France d'autrefois dans un univers d'aujourd'hui.

A Paris, il y a Emilie, la courageuse ! A 40 ans, elle dirige la plus ancienne boutique de lingerie de France, un magasin familial qui a bien failli fermer. Après le décès de son père il y a 5 ans, Emilie découvre l’envers du décor… des dettes accumulées et un commerce au bord du naufrage. Malgré tout, elle reprend les rênes et se démène pour redresser l’institution familiale ! « On n’est pas morte, pas complètement enterrée, on suffoque. Je suis la septième génération, j’ai envie de rendre sa gloire d’antan à cette boutique. » Son salut, elle espère qu’il viendra d’un concours auquel elle a décidé de participer : Le concours des 100 plus belles boutiques de lingerie de France « C’est un concours qui peut nous sauver, parce que je sais que les boutiques qui ont été sélectionnées, au niveau du chiffre d’affaire, il s’est passé quelque chose, même chose au niveau de la clientèle, ce concours, c’est mes oscars ! »

A Saint-Etienne, il y a Luce, l’ambitieuse ! Cette fabricante de pâtes artisanales est à un tournant de son histoire ! Son commerce fête cette année son centenaire et doit désormais perdurer le siècle prochain. « Ce n’est pas facile le commerce. Les villes se dépeuplent, toutes les grandes surfaces se trouvent dans la périphérie, si on ne se démarque pas, on est mort. » Pour se démarquer, Luce est déterminée à séduire les chefs étoilés, derniers clients qui lui résistent « Si on arrive à entrer chez les chefs étoilés, c’est une ouverture sur le monde. Nos clients sont à Saint Etienne, à Lyon, en Bretagne ou en Allemagne. Ils peuvent être en Chine, à Dubaï, dans le monde entier. Aujourd’hui, c’est comme ça qu’il faut travailler. » Luce va ainsi démarcher l’un des plus grands chefs français. Mais faire manger des nouilles à un palais exigeant va s’avérer plus compliqué que prévu !

A Marseille, Laurence, c’est l’impériale ! Elle a fait de sa quincaillerie un empire prospère qui règne sur Marseille depuis 190 ans ! Le secret de sa réussite ? Sa quête acharnée pour des objets toujours plus confidentiels. Mais aujourd'hui, son commerce est menacé par une pléiade de magasins qui veulent la concurrencer « Vous pensez bien qu’avec 50.000 références proposées, on est devenu un showroom pour ces nouvelles boutiques qui ouvrent à droite et à gauche. » C’est tout un pan de l’histoire marseillaise qui est aujourd’hui en péril. Mais Laurence prépare déjà …une contre-attaque ! Elle veut convaincre plusieurs manufactures françaises de lui produire des objets rien que pour son magasin « Je prends la route pour essayer d’avoir un modèle exclusif que personne n’aura. Mais ça peut coincer sur les quantités, sur le délais… Je ne pars pas confiante tout le temps. »

Enfin, il y a Marianne, la nonagénaire infatigable à la tête du plus ancien commerce de Metz, les cycles Walas. Le secret de longévité de cette enseigne, c’est une promesse faite à l’amour de sa vie, décédé il y a 40 ans ! « Je lui ai promis avant de mourir que je garderai le magasin le plus longtemps possible. Et puis je crois que je vais mourir dans la boutique plutôt que de la laisser. Vendre cela ne me dit rien. Je fais tout ça pour lui ! » Cette année, les cycles Walas fête leurs 85 ans. Marianne ne le sait pas encore mais la ville lui réserve une surprise qui va la bouleverser !