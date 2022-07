“Reportages découverte” : « Bretagne, cap sur les îles », samedi 30 juillet sur TF1

La Bretagne compte 2 500 kilomètres de littoral émaillé de dizaines d’îlots, d’îles et d’archipels. Bréhat, Ouessant, Molène, Groix, Belle-Île… Des cailloux de carte postale, battus par les flots et les vents, qui attirent d’irréductibles passionnés.

Les équipes de “Reportages découverte” ont suivi le parcours de quatre Bretons prêts à braver les contraintes de l’insularité pour vivre à l’année sur ces confettis aux allures de bouts du monde, contre vents et marées…

Marianne fait chaque jour l’aller-retour entre le continent et l’île de Groix, où elle a succédé à son père à la tête de la dernière conserverie. « Ce bateau, c’est un peu devenu mon second bureau. A chaque fois que j’accoste, c’est le même émerveillement », raconte-telle. Pour valoriser les produits de l’île, la jeune femme veut mettre en boite un produit aussi rare que fragile : l’ormeau, un gastéropode 100% local. Mais il lui faudra pour cela trouver la bonne recette…

Jean-Marie enfile ses bottes pour rejoindre l’île d’Aval, accessible seulement quelques heures par jour au gré des marées. Son île. Ce Corse d’origine vient de s’offrir ce confetti de 6 hectares au large des Côtes d’Armor, repéré sur une petite annonce. « C’était un rêve d’enfant, j’ai toujours été fasciné par Robinson Crusoé, par l’imaginaire de l’île au Trésor. Quand j’y suis venu pour la première fois, j’ai pleuré d’émotion ». Il veut désormais l’ouvrir aux amateurs de grand air. Plantations, rénovation de la seule longère de l’île pour en faire une chambre d’hôtes… Il veut aussi réveiller l’esprit des légendes arthuriennes… sous un crachin qui semble lui aussi, typiquement local !

Dans le Golfe du Morbihan, Yves est le seul médecin de l’Ile aux Moines. Une sacrée responsabilité et un engagement 24H sur 24. « Dans un village, il y a le curé, le notaire et le médecin. Ici, il n’y a plus ni curé, ni notaire ! ». A 70 ans, il aspire lui aussi à prendre sa retraite. Si l’île fait rêver, la charge de travail et l’isolement effraient. « Après deux ans de recherche, je pense enfin avoir trouver la perle rare », se réjouit-il. A 60 ans, Christine s’apprête à tout quitter pour prendre la relève sur cette île de 600 habitants qu’elle n’a vue qu’une seule fois.

A la pointe de Groix, un drôle d’équipage s’embarque dans une aventure insolite : une bande d’anciens marins va tenter de réaliser une piste de luge unique au monde avec… des filets de pêche ! A la tête de cette entreprise, Cédric, qui après avoir navigué sur toutes les mers du globe, a jeté l’ancre sur cette côte sauvage. « Je suis allé dans les Caraïbes, aux Marquises… Tout le monde me dit : ça devait être magnifique ! Mais ce n’est pas vrai ; le plus beau, c’est ici ! ». Dans quelques semaines, il ira suspendre sa piste à la cime des arbres pour le plaisir, espère-t-il, des petits et des grands.