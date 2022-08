“13h15, le samedi” : « La vie de château », ce 13 août sur France 2 (vidéo)

A (re)découvrir ce 6 août dans “13h15, le samedi” sur France 2, « La vie de château », un reportage signé Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Anthony Santoro.

13h15 le samedi nous emmène à Préchac en Gironde, une commune près de Bordeaux, en pleine nature, qui abrite un château à l’histoire peu banale… Ce fut la demeure du roi Henri IV et de son épouse la Reine Margot, où elle fut assignée à résidence dans l’attente de l’annulation de leur mariage.

Le château de Cazeneuve a été exceptionnellement préservé au fil du temps. C’est aujourd’hui Louis de Sabran-Pontevès qui y habite avec sa femme Caroline et leurs trois enfants.

Pour le maintenir à flot, le château royal a été ouvert aux visiteurs et la famille, aidée d’artisans, ne cesse de l’entretenir. Un travail colossal : un mobilier d’époque à restaurer, un parc classé de 40 hectares, inondé en partie il y a quelques mois à remettre en état, les peintures de 35 des 88 fenêtres restaurées ces dernières mois…

Et si chaque année est un défi, les mois de fermeture pendant le confinement ont suscité plus d’inquiétude. Le propriétaire et sa famille ont redoublé d’efforts.