“20h30, le samedi” : Bernard Mure-Ravaud « Le meilleur fromager du monde » ce 13 août sur France 2

À découvrir dans “20h30, le samedi” ce 13 août, « Le meilleur fromager du monde », un reportage signé Maia Boye, Kilian Bridoux, Vincent Barral et Elise Leygnier.

Pour ce nouveau numéro, direction Grenoble pour aller à la rencontre de Bernard Mure-Ravaud dont la passion pour les fromages l’a fait couronné Meilleur ouvrier de France et Champion du monde des fromagers.

"Le roi des fromagers rhône-alpins", chevalier de l’Ordre des grands affineurs, est "intarissable sur le beaufort, disert sur la tomme des Bauges, épique sur le rare bleu de Termignon, fortiche sur le saint-félicien..."

Une fromagerie fondée en 1978

La fromagerie qu’il a fondée en 1978 détient le record du plus grand plateau de fromages du monde, avec 479 variétés de délices français présentées sur un plateau de 64 mètres carrés et celui du plus grand plateau de fromages fermiers du monde avec 150 variétés venant de tous les horizons…

“20h30” se met aux couleurs de l’été. Retrouvez tous les samedis et dimanches soirs la série estivale du JT de France 2, une collection inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres, présentée par Laurent Delahousse.