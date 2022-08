“13h15, le samedi” : épisode du « Feuilleton des Français » à revoir ce 20 août sur France 2

À (re)découvrir ce 20 août dans “13h15, le samedi” sur France 2 un épisode du « Feuilleton des Français » signé Julie Darde, Cyril Zhâ et les équipes du “13h15”.

Retour à Merdrignac, dans le département des Côtes-d’Armor, où Gaëlle et sa fille ont accueilli Olena et ses enfants Maxime et Katia, respectivement âgés de 10 ans et 6 ans, dans leur maison en mars 2022 après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Cette famille ukrainienne a fui les bombardements et trouvé la paix en Bretagne, où les enfants ont commencé l’école et se sont fait de nouveaux camarades…

Nouvelle visite dans la commune ardéchoise de Vinzieux, en région Auvergne-Rhône-Alpes, où un rallye automobile se tient sous la supervision d'Hugo, plus jeune maire de France. Nouveau détour par l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où le docteur Mathias Wargon dirige le service des urgences.

Il y a vingt ans, toute la production de l’usine Safilin était délocalisée en Pologne, les ouvriers français remerciés, la région sinistrée. Un nouveau site de production de filage de lin ouvre ses portes à Béthune, dans le Nord. L’ancienne assistante maternelle Maïté est une des nouvelles salariées embauchées dans l’usine, sous l’œil vigilant d’ouvrières spécialisées polonaises qui achèvent, tout en sourire, de former leurs collègues françaises…