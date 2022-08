“20h30, le samedi” : « Jazz des cimes » avec André Manoukian ce 27 août sur France 2

À découvrir dans “20h30, le samedi” ce 27 août, « Jazz des cimes », un reportage signé Nicolas Ducrot, Antoine Brochu et Benoît Viudès.

Pour ce nouveau numéro, direction direction Chamonix, en Haute-Savoie, pour un rendez-vous musical… au sommet.

Il y a douze ans, le compositeur et pianiste André Manoukian a créé un festival alliant ses deux passions : le jazz et la montagne. Et tous les étés, artistes, touristes et randonneurs vivent pendant une semaine une expérience musicale unique dans le décor du massif du Mont-Blanc.

La première étape de ce défi un peu fou est avant tout logistique quand il s'agit d’acheminer les instruments et autres matériels nécessaires à la bonne tenue des représentations, notamment un piano à queue... à plus de 2 000 mètres d’altitude.