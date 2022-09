“Grands Reportages” « Côte d'Azur : l'été de tous les risques - Épisode 1 », Samedi 3 septembre sur TF1

Après deux saisons moroses et une fréquentation en baisse, le soleil brille de nouveau sur la Côte d’Azur ! Oubliées les restrictions sanitaires, les touristes français, mais aussi allemands, britanniques, américains, ont fait leur grand retour cet été entre Cassis et Menton, sur l’un des plus beaux littoraux de l'Hexagone.

Plages de sable blanc, grillades, rosé et fêtes jusqu’au bout de la nuit… Cette carte postale indémodable a-t-elle permis aux campings, restaurants, hôtels de se refaire une santé ? Les vacanciers ont-ils renoué avec le charme de la french Riviera ? Et comment gendarmes, services d’urgence, dépanneurs et répression des fraudes ont-ils assuré la sécurité de plus de 10 millions de visiteurs ? Les équipes de “Grands Reportages” ont sillonné la Côte d’Azur pour raconter cet été de la renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes. En plein cœur du massif de l’Esterel, Aurore a investi 700 000 euros pour relancer son camping de 19 hectares, le plus grand de la Côte d’Azur créé en 1974. Nouveau toboggan de 32 mètres, Spa, mobil-home haut de gamme… Elle espère que les touristes occuperont tout l’été ses 495 emplacements et dépenseront sans compter. Mais elle fait face à un problème de taille qui pourrait tout gâcher : la pénurie de saisonniers. Des maillots de bain fabriqués en filets de pêche recyclés : c’est l’idée insolite et écolo qu’a eue Cassandre, autrefois secrétaire dans un centre de plongée. Bretonne d’origine, varoise d’adoption, elle s’est donnée l’été pour lancer sa production et commercialiser ses premiers modèles, avec un objectif : 1000 maillots vendus sur la saison. Du contrôle technique à la restauration… c’est le parcours étonnant de Benoît, qui a lui décidé de créer sa paillote sur la plage des Peiras, dans le golfe de Saint-Tropez… Un investissement de 800 000 euros… Excité par ce nouveau challenge, le novice a décidé de prendre tous les risques mais va découvrir la dure réalité du métier. Pannes de matériel, personnel exigeant, fréquentation imprévisible… la saison va lui réserver bien des surprises. Enfin, Jean-Luc Gomis, inspecteur à la répression des fraudes, passe son été à contrôler restaurants et commerces de bouche entre Cassis et La Ciotat. Dates de péremption dépassées, fraudes sur l’origine des produits ou le fait-maison, rupture de la chaîne du froid… Rien ne lui échappe !