“13h15, le samedi” : « Le jardin de leur rêve » ce 3 septembre sur France 2 (vidéo)

A découvrir ce 3 septembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Le jardin de leur rêve », un document signé Mallory Ahounou, David Geoffrion et Eric Paget.

Adrien et Zoé étaient lassés de la ville où ils ont mené des études et une première vie professionnelle : lui comme sculpteur, elle comme ingénieure. Ils cherchaient chacun de leur côté un nouveau départ…

Une rencontre en plein confinement, la recherche d’un lieu pour donner corps à leur rêve commun, et les voici lancés dans une aventure de passionnés : cultiver ensemble un jardin tout en aménageant leur temps de travail.

Zoé et Adrien ont investi leurs économies dans une clairière et sa maison, au cœur de la Bretagne. Pour ce document, signé Mallory Ahounou, David Geoffrion et Eric Paget, le magazine “13h15, le samedi” les a suivis pendant près de trois mois, des premiers semis jusqu’aux bocaux pour l’hiver.

Une aventure à deux que la naissance de ce jardin avec un verger, une mare, un potager… à créer. Autant de défis pour la première saison de ces trentenaires jardiniers, en écho à une passion française.