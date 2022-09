“Reportages découverte” : « A nous la France ! », dimanche 4 septembre sur TF1

Chaque année, plus de 200 000 étrangers viennent s'installer en France… que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour réaliser leur rêve… Pendant un an, nous allons vivre l’aventure de familles, de couples ou encore d’étudiants étrangers qui ont choisi de tout quitter pour vivre en France.

Tous vont découvrir l’art de vivre à la française, la gastronomie, les terrasses, les paysages hors du commun… mais ils vont aussi avoir fort à faire pour comprendre les rouages complexes de l’administration française et les critères des agences immobilière. Une aventure qui prendra une tournure hors du commun avec l’apparition de l’épidémie de Covid-19 et le confinement.

Molly, Herry et leurs deux filles ont quitté Shanghai et ses 24 millions d’habitants pour s’installer début juin à Mouvaux, une petite commune du nord de la France. Herry vient de signer un contrat d’expatriation de trois ans pour travailler pour la société de bricolage Leroy Merlin. Son épouse a quant à elle dû abandonner un prestigieux poste de manager pour le suivre avec ses deux filles : « Pour moi ne plus travailler est très étrange, j’ai peur d’être seule ». La priorité de ces deux parents désormais c’est de scolariser leurs filles : « Tout dépendra de l’intégration de nos filles à l’école. Si elles n’aiment pas, nous repartirons ». Les gens du Nord sont chaleureux et accueillants…mais pas toujours évident de faire apprécier du Maroilles ou de la fricadelle à des Chinois dont la culture est aux antipodes.

De son côté, Bart est un Américain à l’aube de la retraite. Il a toujours vécu à New York. Mais après 5 ans d’efforts, sa femme Jenny a réussi à lui faire accepter de passer leur retraite dans le sud de la France. Plus précisément dans le petit village de Collioure. Dans un mois, ce New Yorkais, sa femme Jenny et leur fille de 8 ans Sophia quitteront donc la Grosse Pomme, ses 8 millions d’habitants, ses buildings, son agitation pour poser leurs valises dans ce village de 2633 âmes en bord de Méditerranée et qu’ils connaissent à peine. Mais en hiver, les rues se vident et la plupart des volets restent fermés : « Ca ressemble vraiment à une carte postale mais les horaires des magasins me font un peu peur, en plus je ne parle pas un mot de français ». Jenny, habituée aux sorties entre amis, aux sessions shopping en plein cœur de Manhattan ne réalise pas encore dans quelle aventure elle se lance. La carte postale sera-t-elle aussi idyllique qu’ils l’espèrent ?

Enfin, Eduardo et sa famille n’ont pas d’autre choix que de quitter Mexico pour s’installer dans la jungle parisienne. Il en va de l’avenir du père de famille qui nourrit de grandes ambitions professionnelles. Cela faisait deux ans qu’Eduardo espérait intégrer l’Economic School of Paris. Cette école située en plein cœur de la capitale figure parmi les meilleures au monde et forme la future élite de l’économie mondiale ! Il y a quelques mois, le Mexicain de 28 ans obtient enfin son précieux sésame d’entrée. Mais cette bonne nouvelle sonne aussi le début des tracas pour toute une famille car leur installation ne va pas du tout se passer comme prévu. Pour sa femme Marie Carmen et ses enfants, tout est compliqué : « On est venus avec un visa touriste en pensant pouvoir le changer ici… Mais là on vient de comprendre que nous allons devoir repartir au Mexique ».

Entre désillusions administratives, découvertes culinaires, nouvelles amitiés mais aussi séparations inattendues, cette année d’installation en France sera riche en rebondissements.