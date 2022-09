“Grands Reportages” « Côte d'Azur : l'été de tous les risques - Épisode 3 », samedi 10 septembre sur TF1

Après deux saisons moroses et une fréquentation en baisse, le soleil brille de nouveau sur la Côte d’Azur ! Oubliées les restrictions sanitaires, les touristes français, mais aussi allemands, britanniques, américains, ont fait leur grand retour cet été entre Cassis et Menton, sur l’un des plus beaux littoraux de l'Hexagone.

Plages de sable blanc, grillades, rosé et fêtes jusqu’au bout de la nuit… Cette carte postale indémodable a-t-elle permis aux campings, restaurants, hôtels de se refaire une santé ? Les vacanciers ont-ils renoué avec le charme de la french Riviera ? Et comment gendarmes, services d’urgence, dépanneurs et répression des fraudes ont-ils assuré la sécurité de plus de 10 millions de visiteurs ?

Les équipes de “Grands Reportages” ont sillonné la Côte d’Azur pour raconter cet été de la renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Épisode 3

Dans cet épisode, nous retrouvons le camping 5 étoiles de l’Esterel où l’été bat son plein. Les 495 emplacements sont occupés. Parmi les vacanciers, une famille originaire de Châlons en Champagne qui a déboursé 3900 euros pour 3 semaines dans un mobil-home. Au programme pour ces grands sportifs : aquagym pour la maman, randonnée à vélo pour le papa et gymnastique aérobic pour les deux filles. La plus jeune, Camille, 16 ans, est même vice-championne de France et s’apprête à passer une sélection pour intégrer l’équipe nationale. Mais un incident lors d’une baignade pourrait bien tout remettre en cause…

Nous ferons aussi la découverte de Thomas. Il arpente la magnifique garrigue de Flayosc, au-dessus de Draguignan depuis qu’il sait marcher. Ce paysan de 26 ans n’a jamais aimé les études et a repris l’exploitation familiale de 10 hectares. Il possède aujourd’hui 50 chèvres et plusieurs vergers de groseilles, fraises, framboises... Cet été, pour mieux vivre de son métier, Thomas se lance un nouveau défi : mettre au point une barre glacée à partir du lait de ses chèvres. Le jeune paysan trouvera-t-il la bonne recette ? Parviendra-t-il à vendre ce nouveau produit sur les marchés et aux restaurateurs de la région ?

Accidents de la route, piqûres d’insectes, blessures à la plage ou lors de fêtes arrosées… L’été, Philippe Garitaine, patron des urgences de Saint-Tropez depuis 20 ans, n’a pas le temps de s’ennuyer. Durant deux mois, la population du golfe varois passe de 50 000 à 300 000 habitants et les interventions se multiplient. Comme cet adolescent de 15 ans qui vient de chuter lourdement en scooter. Le médecin suspecte une hémorragie interne. Sa vie est en danger…

Enfin, dans la station balnéaire de Six-Fours-Les-Plages, ça se bouscule dans les rayons du supermarché de Dominique, qui réalise l’été 50% de son chiffre d’affaires et doit faire face à un raz-de-marée de touristes tous les étés ! Chaque jour, plus de 3000 clients se pressent chez lui pour faire leurs courses, si possible rapidement et sans trop dépenser ! Guerre des prix, ruptures de stock, files d’attente en caisse et sur le parking… Aidé de sa femme et de ses 2 enfants, le patron passe un été sur la brèche. Surtout quand il faut faire face à une coupure de courant en plein rush du week-end !