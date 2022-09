“Reportages découverte” : « Femmes et huissiers de justice », samedi 10 septembre sur TF1 (vidéo)

Les huissières sont aujourd’hui plus de 1000 en France, soit un tiers de la profession. Un chiffre en constante augmentation depuis l’ouverture aux femmes en 1948. Sinistres, dettes, expulsions et même conflits de voisinage… Leur quotidien est parfois aussi mouvementé que celui de leurs confrères. Avec bien souvent des situations humaines délicates à gérer. Est-ce plus difficile d’exercer ce métier quand on est une femme ? Sont-elles plus humaines que leurs confrères masculins ?

Dans le Pas-De-Calais, Lydie Lebas enchaîne les constats souvent insolites, comme le plafond effondré d’une église par exemple. Elle s’improvise parfois médiatrice pour régler des conflits de voisinage et apaiser les tensions. Et montre une certaine habileté quand il s’agit de recouvrer les dettes : “Je pense qu’on a un sens de la psychologie qui est un peu plus développé que nos confrères masculins et c’est un atout”.

En Saône-et-Loire, nous suivrons une mission des plus risquées pour Lydie et Elodie, deux huissières confrontées à un couple qui refuse de s'acquitter d’une dette de 10 000 euros et qu’elles soupçonnent de mauvaise foi. Elles vont devoir procéder à l’enlèvement de sa voiture pour l’obliger à rembourser. Mais l’opération nécessite une préparation minutieuse : “On a une consœur l’année dernière qui a été tapée et qui a eu un traumatisme crânien pour un simple véhicule ”. Cette fois, elles vont faire appel aux gendarmes pour sécuriser l’opération.

Chaque jour sur la route, Edith, elle, enchaîne les dossiers sensibles dans un département touché de plein fouet par la crise sociale, l’Aisne. Cette année, elle doit expulser une famille avec deux enfants qui ne règle plus ses loyers depuis longtemps. Elle va tenter de leur trouver une solution de relogement. « Je n’ai jamais rêvé d’être huissier. Je me vois comme le médecin du porte-monnaie. Quand il y a des gens qui se sortent de leur situation, je suis contente, je me dis que je sers un peu à quelque chose quand même ».

Enfin, dans les Hauts-de-Seine, Sabine prend en charge le dossier de Muriella, mère de deux enfants, surendettée à cause de deux investissements immobiliers catastrophiques. Il faut l’aider à liquider ces biens au plus vite : “Moi ce que je veux, c’est qu’elle reparte à zéro avec la tête haute.”