“Télématin” vendredi 9 septembre : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué vendredi 9 septembre dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Vendredi 2 septembre, “Télématin” reviendra très largement sur le décès de la reine Elizabeth II. Voici les invités qui se succèderont.

De 06:30 à 07:30 : Thomas Pernette, reporter à Point de Vue, spécialiste des têtes couronnées.

De 07:15 à 08:00 : Stephen Clarke, pour son livre « Elizabeth II ou l'humour souverain » paru en 2018 aux éditions Albin Michel.

De 08:15 à 09:00 : Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue et Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences-Po.

De 08:30 à 09:00 : Christian Roudaut, journaliste, ancien correspondant à Londres.