“13h15, le dimanche” : « La France d'Elizabeth » ce 11 septembre sur France 2

Ce 11 septembre, “13h15, le dimanche” rendra hommage à Elizabeth II avec la rediffusion de « La France d'Elizabeth », une série documentaire en 4 épisodes.

La reine Elizabeth II est morte le 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans, au château de Balmoral, en Ecosse. Le magazine “13h15, le dimanche” rediffuse cette série en quatre épisodes qui raconte la souveraine et sa passion française. En plus de soixante-dix ans de règne, elle a connu dix présidents de la République, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron.

Quelle relation la reine d’Angleterre a-t-elle entretenu avec chacun d’entre eux ? Comment a-t-elle permis de faire avancer l’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni ? "Enfin, presque cordiale", comme lui a dit un jour en souriant François Mitterrand, alors chef de l'Etat.

Episode 1 & 2 Je t’aime... moi non plus

Entre le Royaume-Uni et la France d’Elizabeth, c’est une histoire d’amour à la Gainsbourg-Birkin, une sorte de Je t’aime... moi non plus. Tout a commencé par un coup de foudre avec les Français en 1948, à Paris. La jeune femme de vingt-deux ans n’est encore que princesse.

En 1960, Charles de Gaulle est l’homme fort en France et en Europe. Elizabeth l’invite donc en visite d’Etat à Londres. Il accepte son invitation et, pour la première fois depuis la guerre, remet les pieds en Angleterre, cette île qui l’avait accueilli et d’où il a lancé son appel le 18 juin 1940…

La reine d’Angleterre a tenté de séduire le général de Gaulle et de le convaincre de laisser entrer le Royaume-Uni dans la Communauté européenne. Au fil du temps, Elizabeth a noué des liens privilégiés avec les présidents français qui se sont succédé à la tête de l’Etat.

Episode 3 & 4 Un coup de fil en pleine nuit

Sous la présidence de Jacques Chirac, une épreuve douloureuse l’attend. A la fin de l’été 1997, un coup de fil en pleine nuit l’avertit que Lady Diana vient d’avoir un accident de voiture en plein Paris.

La mort brutale de l’ex-femme de son fils Charles, la mère de William et Henry, secoue la planète. Que doit faire la reine ? Elizabeth ne mesure pas encore à quel point la disparition de la princesse va faire trembler la monarchie…