“13h15, le samedi” : « A l'épreuve du feu » ce 10 septembre sur France 2

A découvrir ce 10 septembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, « A l'épreuve du feu », un reportage signé Mathieu Darnon, Valentin Jehain et Thibaud Pomares.

Cet été, plus de 30 000 hectares ont brûlé dans les immenses incendies en Gironde qui ont duré des semaines.

A la Teste-de-Buch d’abord, les images du gigantesque panache de fumée au-dessus de la Dune du Pilat resteront gravées dans les mémoires. Puis à Landiras, début août, où le feu est reparti plus fort et plus virulent que jamais.

Pour la première fois, les pompiers ont utilisé le terme de « méga feux » comme les Etats-Unis ou l’Australie en connaissent.

13h15 le samedi a suivi une colonne de pompiers des Pyrénées-Atlantiques venus aider leurs collègues girondins et raconte l’histoire de Vincent Dedieu, maire de la petite commune d’Origne dont les forêts ont brulée à près de 80%, qui s’est battu des semaines durant pour sauver les habitations avec les moyens du bord, et de Franck Couderc, le gérant de l’emblématique Camping des Flots Bleus au pied de la Dune du Pilat.