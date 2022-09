Hommage à Jean-Luc Godard sur France Télévisions, le dispositif complet

France Télévisions rend hommage à Jean-Luc Godard, qui laisse une empreinte inoubliable dans le cinéma français et international.

Le célèbre réalisateur, disparu le 13 septembre 2022, a marqué à jamais le cinéma du XXe siècle. Il a incarné la Nouvelle Vague aux yeux des cinéphiles et du grand public et fait entrer le 7e art dans une liberté et une modernité artistiques qui ont changé son histoire. Son premier long-métrage, À bout de souffle, a surpris et séduit le public et les critiques.

France Télévisions propose à toutes les générations de découvrir ou redécouvrir sa contribution au patrimoine universel cinématographique.

Les éditions d'information de France 2, France 3, et que franceinfo canal 27, ainsi que la plateforme d’actualité franceinfo.fr, reviendront sur sa carrière.

Dès ce soir, Culturebox, l'émission sur France 4 consacrera une page spéciale à la disparition du cinéaste ; il en sera de même dimanche dans le magazine Passage des arts sur France 2.

Vendredi soir, France 5 rendra hommage à Jean-Luc Godard en diffusant dès 21:00 l'un de ses films cultes, Ours d’argent au Festival de Berlin en 1960, suivi d'un documentaire.

21.00 À bout de souffle

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées...

Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo et Daniel Boulanger...

22.30 : Truffaut/Godard : scénario d'une rupture

La Nouvelle Vague les a révélés et unis autant qu'elle les a éloignés l'un de l'autre dans l'esprit des cinéphiles, cinéastes et critiques. Habités au départ par le désir commun de changer le cinéma, ils ont rapidement emprunté des sentiers cinématographiques différents, voire opposés. François Truffaut et Jean-Luc Godard forment un « couple légendaire » du cinéma. Un couple qui finira par se déchirer en même temps qu'il donnera naissance à deux lignées comptant dans leur rang les plus grands noms du cinéma d'auteur.

Le film se propose d'éclairer leur relation et leur rapport si particulier au 7e art, à travers de nombreuses archives, des extraits de films et les témoignages de leurs collaborateurs, des interviews de cinéastes et d'historiens.