ARTE rend hommage à Jean-Luc Godard : la programmation complète

ARTE bouleverse sa programmation du mercredi 14 septembre à l'antenne et dès maintenant sur arte.tv pour rendre hommage à Jean-Luc Godard, l'un des plus grands inventeurs de formes de l'histoire du cinéma.

À l'antenne mercredi 14 septembre à partir de 20:55.

20:55 Le mépris

Avec cette "histoire d'un malentendu entre un homme et une femme", Godard réalise un film magistral et donne à Bardot son meilleur rôle.

Paul Javal, scénariste, accepte de remanier l'adaptation de l'Odyssée que Fritz Lang tourne à Rome pour le producteur Jeremiah Prokosch. Paul nourrit depuis des années le rêve d'écrire une grande pièce de théâtre et compte sur cette occasion pour gagner l'argent qui lui permettra de s'y consacrer entièrement. Il veut surtout prouver à Camille, sa femme, qu'il est quelqu'un d'exceptionnel, car il s'imagine (à tort) qu'elle commence à le mépriser.

Le producteur et le réalisateur manifestant des divergences d'opinion au sujet du film, Paul flatte tantôt l'un, tantôt l'autre et, croyant toujours servir son propre intérêt, favorise l'attirance de Prokosch pour sa femme...

Le mépris est l'un des plus grands films du cinéma français des années 1960. Une œuvre quasi sans faute, dont on ne peut rien extraire, rien déplacer sans que tout s'effondre.

Avec : Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, Fritz Lang, Georgia Moll, Jean-Luc Godard.

22:40 Prénom Carmen

Histoires d'amours entre Carmen et son complice Joseph. Un jeu dangereux orchestré par Beethoven et Jean-Luc Godard.

Carmen demande à son oncle Jean de lui prêter sa villa normande sous prétexte d'y tourner un documentaire. Mais la maison doit en fait lui servir de refuge après le hold-up d'une grande banque. Joseph, un gendarme, est amoureux fou de Carmen. Lorsqu'il vient l'arrêter, il cède à sa passion et tous deux s'enfuient. Rattrapé plus tard par la police, Joseph est arrêté et condamné à purger une peine de deux mois de prison. Carmen, elle, prépare un nouveau «braquage», plus ambitieux : celui de l'hôtel Intercontinental à Paris. Cette fois, elle prend le prétexte du tournage d'un film pour pouvoir s'introduire de façon discrète dans l'établissement. Elle s'y rend avec Joseph, sorti de prison, l'oncle Jean et ses acolytes...

Avec : Maruschka Detmers, Jacques Bonnaffé, Myriem Roussel.

00:00 Le Livre d'image

Palme d'or spéciale en 2018, Le Livre d'image est un film choc, au montage crépitant et à la beauté crépusculaire. Une dimension inédite dans une œuvre qui n'a cessé de se renouveler.

Quatre ans après Adieu au langage, Jean-Luc Godard compose un long chant d'adieu au cinéma tel qu'il a vécu, dont À bout de souffle a pu marquer en 1960 une rupture avec les codes classiques. Ni scénario, ni interprètes, ni discours linéaire ou démonstratif : rien ici ne renvoie à quelque chose de connu. Le cinéaste compose une éblouissante syncope de séquences, dont le déferlement évoque la violence des flux de nos écrans contemporains, portée à un niveau d'incandescence rarement atteint. De cet essai crépusculaire, où l'expérimentation atteint un point de non-retour, la voix à bout de souffle du vieux maître émerge par à-coups du foisonnement sonore. Avec cet incroyable film d'artisan-penseur, Jean-Luc Godard élève le montage au rang d'art majeur.

SUR ARTE.TV :

Du 13/09/2022 au 13/03/2023 Une femme mariée

Une femme hésite entre son aviateur de mari et son comédien d'amant. Sur ce canevas vaudevillesque, Godard sublime ses propres déboires amoureux et brode une satire du consumérisme naïf de l'époque.

Charlotte est mariée à Pierre, que son métier d’aviateur oblige à déserter fréquemment le domicile conjugal, et le trompe avec Robert, un comédien. Indécise, elle va de l’un à l’autre. Un jour, elle apprend qu’elle est enceinte…

Godard transpose ici ses problèmes de couple avec Anna Karina et fait à sa manière, fragmentant le récit, l'image et même le corps de son héroïne, qu'il prétendait, en provocateur, présenter "en pièces détachées" comme une voiture. Mais si Godard inscrit le mariage dans le consumérisme insouciant des années 1960, parsemant son film de comportements frivoles, de slogans et réclames, il dénonce aussi la vanité de cette tentative de possession bourgeoise du corps de la femme.

Avec : Macha Méril, Philippe Leroy, Bernard Noël, Christophe Bourseiller.

Retrouvez également l'interview que Jean-Luc Godard avait donnée chez lui à Elisabeth Quin pour 28 minutes dans laquelle il revient sur sa carrière et sur sa Palme d'or spéciale pour Le livre d'image, ainsi que plusieurs sujets de Blow up, le webzine cinéma de Luc Lagier consacré au réalisateur, et Le Var en cavale de Jean-Luc Godard, un numéro du magazine Invitation au voyage de Linda Lorin, etc...