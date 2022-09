Kev Adams sera le parrain du Téléthon 2022 les 2 & 3 décembre prochains sur France Télévisions

Kev Adams sera le parrain du Téléthon 2022 aux côtés des malades, des familles, des chercheurs et de tous les bénévoles partout en France.

Vendredi 2 décembre, Kev Adams, Sophie Davant, Nagui, Cyril Féraud, les familles, chercheurs et les équipes de France Télévisions donneront, depuis les studios du Lendit (93), le coup d’envoi du Téléthon 2022 !

30h de fête sur France Télévisions et partout en France, de témoignages, de rire, de partage et de convivialité, un marathon télévisuel unique grâce auquel une véritable révolution de la médecine est engagée.

Humoriste et comédien, Kev Adams, artiste accompli, s’engage aux côtés des chercheurs, des familles et des milliers de bénévoles mobilisés partout en France dans le combat contre les maladies rares.

Ensemble, on ne lâche rien !

En 35 ans de combat, nous sommes passés de maladies méconnues, à des premières maladies vaincues. Nous y avons cru, nous n’avons rien lâché et pas à pas, les obstacles ont cédé, les premières victoires ont été remportées, la vie des malades a changé. Mais parce que 95 % des maladies rares restent encore sans traitements, parce que de plus en plus de recherches sont aux portes de l’essai, nous ne devons rien lâcher.

Lucie, 2 ans, Benjamin, 10 ans, et Lou 13 ans, incarneront les victoires, l’espoir et les nouveaux défis à relever.

4 villes ambassadrices, 50h de gaming, 1 fil rouge « aquatique », un vol en apesanteur… cette année le programme va être « chaaaauuud » !

La mobilisation pour le Téléthon, ce sont des valeurs : partage, défi et créativité. Et le programme 2022 ne jouera pas la carte de l’exception ! En effet, pour incarner cet engagement unique de 215 000 bénévoles rejoints par plus des millions de participants, les caméras de France Télévisions s’installeront dans 4 villes de France : Dijon (21), Lorient (56), Guebwiller (68) et Cassis (13). On y retrouvera les traditionnels défis culinaires ou sportifs, et un défi inédit : dans un lac, une rivière, en mer, ou dans sa baignoire, chacun est invité à participer au grand bain du Téléthon, le fil rouge de l’édition 2022 !

Pour les plus frileux, que l’on soit passionné de jeux vidéos ou que l’on aime voyager depuis son canapé, le Téléthon 2022 a tout prévu !