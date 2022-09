“Reportages découverte” « Trottinettes, vélos, voitures : la guerre est déclarée », dimanche 18 septembre sur TF1

Conduire en ville n’a jamais été une partie de plaisir mais depuis quelques années c’est carrément un cauchemar pour beaucoup. Transition écologique oblige, dans les agglomérations Françaises, les voitures doivent céder la place aux « mobilités douces » : trottinettes, skate-boards, mono-roues… Et surtout vélos ! En Ile-de-France par exemple, leur nombre a été multiplié par quatre en dix ans.

Mais si les moyens de locomotion se multiplient, la rue ne s’agrandit pas. Elle se partage, au prix de tensions inouïes. Insultes, bousculades et parfois violences physiques, sont devenues monnaie courante.

Pendant plusieurs mois, le journaliste de ce numéro de “Reportages découverte” a enfourché son vélo et vécu le quotidien, parfois très violent, des usagers de la route à Paris, Lyon ou Marseille.

A Paris, Sébastien Girodon a pris place à bord du taxi de Milan, un chauffeur à l’ancienne. Il comprend le nécessaire changement mais ne supporte pas le comportement de nombre de cyclistes. Entre coups de klaxons et insultes, il lui arrive d’ailleurs de perdre son sang-froid ! Il l’affirme haut et fort : « En créant ces pistes de vélo et rétrécissant les chaussées, la Mairie de Paris, a créé une haine entre les usagers de la route ! »

Sarah, elle, fera bientôt partie des nouveaux convertis au vélo. Mère de deux garçons de 5 et 6 ans, elle passe jusqu’à deux heures par jour au volant, dans les bouchons parisiens, pour effectuer les trajets de son domicile à l’école… « C’est une perte de temps, une perte d’énergie, il faut trouver une autre solution ! » Elle s’apprête donc à troquer sa voiture contre un vélo-cargo, équipé d’une caisse à l’avant, où elle pourra installer ses enfants. Mais leur premier voyage pourrait s’avérer houleux !

Éric et Maël, père et fils, sont eux passionnés de trottinettes électriques surpuissantes. Des engins qui, une fois débridés (ce qui est interdit en France) peuvent atteindre 100 km/h… Soit quatre fois la vitesse autorisée ! Or les conséquences d’un accident en trottinette peuvent être dramatiques.

A Lyon, Loïc, ne roulait pas trop vite, mais il était distrait et a grillé un feu rouge. Par malheur, juste à ce moment-là, Georgette, 96 ans, traversait. Le choc est violent. La vieille dame est depuis tétraplégique. Lors du procès, Loïc rencontrera la famille de la victime, pour la première fois. « Je vais vivre cet accident jusqu'à la mort je pense ! » assure Loïc, qui pour ne rien arranger, comme la plupart des usagers de vélo ou de trottinette, n’avait pas d’assurance spécifique.

Enfin, à Marseille, si la piste de la Corniche fait rêver, les rues de la cité phocéenne sont particulièrement dangereuses pour les cyclistes. La ville est classée comme l’une des pires de France pour les cyclistes. Les pompiers en savent quelque chose ! Avec les policiers de Paris ou de Lyon, ils luttent chaque jour pour faire de la route un endroit plus sûr.

Enquête… en immersion… sur cette guerre du bitume.