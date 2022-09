“Grands reportages” : « Aventures autour du monde en famille et à vélo », dimanche 18 septembre sur TF1

Le vélo est en pleine explosion et certains n’hésitent pas à partir en vacances à deux roues. Des aventures dépaysantes et inoubliables dans l’espoir de découvrir une autre culture, une autre façon de vivre et surtout pour passer du temps ensemble.

“Grands Reportages” a suivi, pendant plusieurs mois, la famille Cayzac avec ses deux enfants de 9 et 11 ans. Ils s’aventureront sur les routes sinueuses et dénivelées de la Colombie. Puis, également, dix copains avec bébé et ados pour une traversée de la Bretagne pleine de surprises alors qu’aucun d’eux n’a l’habitude du vélo. Embarquement pour un voyage mémorable...

Rodolphe et Sébastien sont amis depuis 20 ans et ils se sont lancés un grand défi : parcourir la Bretagne en famille et uniquement à vélo : de Brest à Carnac. Soit 400 km en 14 jours ! Avec leur femme et leurs enfants de 2 à 16 ans, ces 2 papas vont devenir les chefs de file d’une joyeuse bande de 10 cyclistes amateurs. Problème : ils ne sont ni habitués « On a trop de nourriture, sur un seul vélo il y a pas loin de 60 kilos de chargement », ni sportifs « On vient de démarrer et tu as déjà mis un pied à terre, Pierrot ? » Ils ont aussi un caractère bien trempé et le plus difficile sera sans doute de tous se supporter. Satisfaire les désirs de chacun lorsqu’on voyage à 10 est en effet loin d’être aisé « il va falloir qu’on apprenne à communiquer là, sinon ça va pas le faire ! ».

Les ados, eux, n’auront aucune patience envers les adultes « Papa, hors de question qu’on fasse ça tous les jours ! » et devront oublier leur petit confort habituel « 5h du mat ? Oh non…. En plus, mon frère a ronflé toute la nuit ! » grogne Lucas. Chaque jour, ils parcourront entre 40 et 50 km et le soir, ils devront trouver un terrain pour bivouaquer mais à 10 ce n’est pas évident d’être accueillis chez l’habitant ! « Toute la journée, on alterne entre ras le bol, efforts et euphorie ; en fait c’est ça le voyage et l’aventure! » admet Rodolphe. Les 2 familles vont devoir surmonter les crevaisons, les chutes et tensions entre eux mais ils vont aussi découvrir des plages de rêves dignes de vacances aux Caraïbes, réaliser leur baptême de surf, célébrer les 40 ans de Sébastien et surtout vivre des moments inoubliables !

Face à ces cyclistes amateurs, il y a les intrépides Aurélie, Célian et leurs enfants Côme et Clélia. Eux, se lancent dans une aventure très audacieuse : rallier l’Equateur au Canada à vélo… pendant 8 mois ! Magistrat la semaine, Aurélie travaille à 350 kilomètres de chez elle et ne voit ses enfants que le week-end. Alors partir aussi longtemps en famille était devenu nécessaire : « Ça me manquait trop de ne pas partager leur quotidien. J’ai découvert que j’étais une vraie maman poule ! » “Grands Reportages” les ont retrouvé en Colombie, l’une des étapes les plus difficiles de leur voyage avec des dénivelés de 1700 mètres : « C’est comme franchir un col des Pyrénées mais avec 60 kilos de bagages ! » réalise Célian.

Côme, 9 ans, est en tandem avec son père… ce qui ne facilite pas les montées ! Clélia, elle, à 11 ans, a voulu se lancer en prenant son propre vélo. Pour les parents, c’est un stress supplémentaire surtout lorsqu’ils traversent de grandes villes comme Medellin « Ici c’est la jungle, il y a une telle anarchie sur les routes ! Le danger est partout… On la surveille comme le lait sur le feu ! » avoue Aurélie. Entre rencontres « Quand on passe en vélo, tout le monde nous sourit, c’est magique ! » cascades, faune sauvage et sites à couper le souffle, la famille Cayzac vit une aventure mémorable : « Le plaisir du vélo c’est que ce matin on était en pleine montagne perchés dans la verdure avec les petits oiseaux et, en quelques coups de pédale, on se retrouve en plein centre-ville dans l’ancien fief de Pablo Escobar ! ».

Mais à côté de ces plaisirs quotidiens, les Cayzac vont devoir faire affronter la chaleur, les routes caillouteuses et très pentues, les bactéries dans la nourriture et surmonter les problèmes mécaniques. Avec le poids de son fils et celui des bagages, les freins de Célian commencent sérieusement à poser problème dans les descentes…