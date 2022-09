“Télématin” samedi 17 septembre : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué vendredi 16 septembre dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 17 septembre 2022 :

07:15 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevront Pierre Haroche, chercheur en sécurité européenne à l’IRSEM.

07:40 Les 4 vérités : Jeff Wittenberg recevra Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.

08:15 Maya Lauqué recevra Benjamin Davido, infectiologue référent Covid à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches.

09:00 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevront Anthony Kavanagh, pour son spectacle « Happy ».