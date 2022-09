“13h15, le dimanche” du 25 septembre 2022 sur France 2 : « Elise & Louis », se reconstruire après un AVC

À découvrir dans, “13h15, le dimanche” ce 25 sepembre 2022 « Elise & Louis », une série documentaire en 4 volets signée Romain Potocki et Anthony Santoro.

Cette série en quatre épisodes est le récit d’une histoire d’amour unique, où les blessures sont apparentes, les corps et les cerveaux cabossés, sans cesse à remodeler mais où, pourtant, la vie est belle et la joie omniprésente.

Le cerveau d’Elise s’est arrêté quand elle avait 27 ans et celui de Louis quand il avait 24 ans, à cause d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle y a laissé tout son côté gauche et lui son côté droit ainsi que la parole. Après ce "jour zéro", au prix d’une détermination sans faille, Elise et Louis ont commencé de se reconstruire… Et puis, ils se sont rencontrés. Ce jour-là, le charme a joué…

Le “13h15” a accompagné pendant trois ans les deux trentenaires dans leur quotidien, au plus près d’instants minuscules autant que des grands défis de ce couple hors norme. Elise deviendra-t-elle médecin ? Louis trouvera-t-il du travail ? Pourront-ils courir à nouveau, faire de grands projets ? Au plus proche de leurs peines, de leurs joies, au contact de cet amour qui les unit et compte dans leur formidable résilience. La musique tout en délicatesse de Vincent Delerm illustre ce document qui mène au-delà du handicap, de la fatalité, là où tout est possible…

Épisode 1 & 2

La vie après un AVC, c’est les montagnes russes… Pour remonter le moral d’Elise, son compagnon Louis a choisi de lui faire découvrir les lieux où il a eu son accident cinq ans plus tôt. Une manière de mesurer le chemin parcouru… et d’espérer. Louis rêve d’être titularisé au ministère de la Santé. Aura-t-il le poste ?

Quant à Elise, où trouve-t-elle la force de rééduquer cette main gauche que l’AVC lui a volée ? Une nouvelle étape commence pour Elise et Louis en route pour la région de leur rêve, mais changer de vie ne va pas de soi quand on a le cerveau blessé par une telle attaque. Un simple déménagement a tout d’une immense entreprise…

Épisode 3 & 4

Après des débuts à Créteil, les voilà qui emménagent dans la région de leur rêves, près de Genève. Elise a réussi à devenir médecin, Louis fonctionnaire au ministère de la Santé. Une vie bien remplie qui parfois s’accommode mal des séquelles d’un AVC… mais il n’y a rien d’impossible pour les deux trentenaires.

Le couple va se lancer un nouveau défi : le tour du lac Léman à vélo, soit 200 kilomètres alors qu’ils viennent tout juste de remonter sur une bicyclette pour la première fois. Avant de tenter l’exploit, il reste à Elise un dernier rendez-vous de rééducation pour sa main gauche et à Louis une table ronde décisive à animer malgré les séquelles de son aphasie…