“Télématin” samedi 24 septembre 2022 : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué samedi 24 septembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 24 septembre 2022 :

07:15 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevront Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS.

07:40 Les 4 vérités : Jeff Wittenberg recevra Prisca Thevenot, députée des Hauts-de-Seine & porte-parole de Renaissance.

08:15 Maya Lauqué recevra Mahnaz Shirali écrivaine et sociologue spécialiste de l’Iran, auteure de « Fenêtre sur l’Iran ».

09:00 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevront Michèle Bernier, pour la pièce “Je préfère qu’on reste ensemble”.