“Télématin” mardi 27 septembre : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mardi 27 septembre dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 27 septembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Olivier Rouquan, politologue & chercheur associé au CERSA CNRS.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale.

08:15 Julia Vignali recevra François Blanchecotte, président du SDB (Syndicat des Biologistes).

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Catherine Frot pour la pièce « Lorsque l’enfant paraît ».