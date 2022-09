“13h15, le samedi” du 1er octobre sur France 2 - Finlande, la jeunesse au pouvoir

A découvrir ce 1er octobre dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Finlande, la jeunesse au pouvoir », un document signé Maxime Beneteau et Fabien Lasserre.

Une vidéo fuite sur l’Internet le 17 août 2022 : la Première ministre finlandaise Sanna Marin danse et chante à tue-tête dans une fête privée avec des amis et des célébrités. Les images de cette soirée ont fait le tour des réseaux sociaux. La jeune femme de 36 ans a même dû faire un test de dépistage de stupéfiants, revenu négatif, pour effacer certains soupçons.

L’affaire aurait pu s’arrêter là, mais une photo de cette fête, montrant deux femmes les seins nus qui s’embrassent fait son apparition sur un réseau social… et tout repart de plus belle. Et dans ce pays connu pour sa sobriété, la polémique crispe une partie de la population.

Les chefs de gouvernement peuvent-ils faire la fête comme tout le monde en Finlande ? Ont-ils un devoir d’exemplarité ? Sanna Marin voulait bousculer les codes quand elle a accédé au pouvoir, en décembre 2019, faisant d’elle la plus jeune Première ministre au monde. Jusqu’où peut-elle aller ? Ce document du magazine “13h15, le samedi” signé Maxime Beneteau et Fabien Lasserre, est allé voir sur place.

La jeunesse de cette femme politique se heurte-t-elle au conservatisme de ses opposants ? Est-elle une icône de la modernité pour les uns ou une dirigeante imprudente pour les autres ? A quoi ressemble son pays ? Et quel regard porte-t-on sur cette affaire en France ?