“13h15, le samedi” du 8 octobre 2022 : « L’oiseau du bout du monde » sur France 2

A découvrir ce 8 octobre 2022 dans “13h15, le samedi” sur France 2, « L’oiseau du bout du monde », un reportage signé Frédéric Capron, Florent Muller et Oktay Sengul.

A l'heure où les phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus violents et fréquents, dûs au réchauffement de la planète, des chercheurs étudient les comportements des oiseaux. Ils seraient capables de nous alerter et nous aider à mieux anticiper l'arrivée d'un ouragan ou d'un tsunami.

Frédéric Jiguet, l'un de ces scientifiques et passionné d'oiseaux depuis l'enfance, a mis au point un programme de recherche, avec le soutien de la Marine Nationale.

“13h15, le samedi” les a accompagné au milieu du Pacifique.