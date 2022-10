“Télématin” lundi 10 octobre 2022 : les invités de Julia Vignali & Thomas Sotto sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali lundi 10 octobre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 10 octobre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Fabrice d'Almeida, historien,vice-président de l université Paris Panthéon Assas. Consultant histoire pour la radio FranceInfo.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Marc Ferracci, député, vice-président du groupe Renaissance à l’Assemblée Nationale.

08:15 Julia Vignali recevra Thierry Vimal, écrivain et père d’une victime de l’attentat de Nice.

09:00 Jean-Baptiste Marteau et Julia Vignali recevront Michèle Laroque, pour le film « Belle et Sébastien : nouvelle génération ».