“Grands Reportages” dimanche 16 octobre 2022 sur TF1 « L’école des saveurs », épisode 3

La France est reconnue dans le monde entier pour sa gastronomie et ses écoles de cuisine de renom. Les élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre ce savoir-faire exceptionnel. Tous rêvent de devenir un jour chef cuisinier ou pâtissier. Mais du rêve à la réalité, les étapes sont nombreuses, les apprentissages exigeants et les obstacles ne manquent pas.

Pendant une année les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des « cordons bleus » sur le chemin de l’excellence. Ils ont été admis dans trois des écoles les plus prestigieuses mais vont devoir tout apprendre. De la découpe des légumes aux tables des plus grands chefs étoilés, “Grands Reportages” a accompagné une dizaine d'entre eux…dans ces écoles des saveurs…pour le meilleur et parfois le pire.

Épisode 3

Léo, 20 ans, est en dernière année de BTS cuisine au Lycée hôtelier de Tain l’Hermitage. Il vient d’une famille de cuisiniers et rêve de grimper les échelons d’un restaurant étoilé. Mais pour cela, il doit réussir son BTS, un examen particulièrement difficile « Ce qui m’inquiète c’est qu’on ait un sujet vraiment compliqué, qu’on n‘ait pas appris durant ces deux ans et que je stresse ou que je panique et que je ne réussisse pas à faire l’épreuve ».



Elise vient de Belgique, à 27 ans, elle termine sa formation de pâtissière à l’école du Cordon Bleu. Nous la suivrons dans la dernière ligne droite pour obtenir son précieux diplôme, elle va prendre tous les risques et proposer une création audacieuse… un entremet à base de bière ! « La pâtisserie pour moi, c’est un moment de partage. D’ici quelques années, j‘aimerais bien ouvrir ma propre pâtisserie, ça c’est vraiment un rêve ». Entre examen et stage dans un grand palace, Elise n’aura pas le droit à l’erreur.

A la Rungis Académie, Christophe, lui, est un mélomane en reconversion. A 49 ans et une première vie dans l’événementiel, il rêve d’ouvrir un restaurant italien. Mais pour lui accorder son prêt, les banques ont exigé qu’il passe sur les bancs de l’école pour décrocher un titre officiel de cuisinier professionnel “On ne peut pas se planter, il y a des enjeux financiers et sur la vie personnelle, sur l’avenir !” Il va remuer ciel et terre pour prouver qu’il peut mener ce projet un peu fou.

Pendant plus d’un an, les équipes de “Grands Reportages” ont suivi les rêves, les ambitions mais aussi les moments de doute et de découragement des toqués de gastronomie.