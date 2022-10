“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 16 octobre 2022 sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Laurent Delahousse ce dimanche 16 octobre 2022 dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical.

François Hollande, à l'occasion de la parution de son livre Bouleversements (éd. Stock). > Le 24 février 2022, le monde a changé. Pour la première fois depuis 1945, par la volonté de Vladimir Poutine, la guerre, la vraie, celle des chars, des canons et des missiles, des sièges sanglants et des exodes massifs de population, s’est de nouveau déclarée sur le continent européen... François Hollande tire de cet événement majeur toutes ses conséquences pour l’Europe, pour le monde et pour l’avenir du peuple français.

Rencontre avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze à l'affiche, à partir du 19 octobre 2022, du film Le Nouveau Jouet, réalisé par James Huth, avec pour partenaires Simon Faliu, Alice Belaïdi, Anna Cervinka, Salim Kissari, Lucie Fabry. > Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

Guillaume Musso et Vahina Giocante à l’occasion de la diffusion, à partir du 17 octobre 2022 sur France 2, de la série La Jeune Fille et la Nuit, adaptée du best-seller de l’écrivain paru chez Calmann-Levy.

Le Live de “20h30, le dimanche” : l'auteure-compositrice-interprète, musicienne et productrice française Adé, qui vient de sortir son premier album Et alors ?