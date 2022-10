Harcèlement scolaire : soirée spéciale sur France 2 mercredi 9 novembre 2022

À l'occasion de la prochaine journée nationale de mobilisation contre le harcèlement scolaire, France 2 proposera mercredi 9 novembre 2022 à partir de 21:10 une soirée spéciale.

21:10 Cinéma : La Vie Scolaire

Une année au cœur de l’école de la République, de la vie... et de la démerde !

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

Parmi eux, il y a Moussa, le grand du quartier, et Dylan, le chambreur.

Un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir.

23:05 Document et Débat dans la case “Infrarouge”

Dans le cadre de la Journée contre le harcèlement scolaire, après le film, France 2 propose le documentaire inédit Infrarouge : « Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent », qui sera suivi d'un débat animé par Marie Drucker, puis du documentaire, « Souffre-douleurs, ils se manifestent ».

« Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent » (Inédit)



Ce documentaire propose une autre façon d'appréhender le harcèlement, l'isolement et la souffrance à l'école. Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialiste de la question, a élaboré une stratégie de défense basée sur la repartie et l'autodérision. Le réalisateur, Guillaume Estivie, a suivi 4 élèves victimes de harcèlement scolaire, qui vont changer et se révéler au gré des séances grâce aux « flèches de résistance » qu’ils élaborent avec Emmanuelle.

Le débat

Après la diffusion de ce documentaire, Marie Drucker propose un débat avec Colette Mélot, sénatrice de Seine-et-Marne et rapporteure de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement , Justine Atlan, directrice de l'association E-enfance et Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire.

« Souffre-douleurs, ils se manifestent » (rediffusion)

Le harcèlement scolaire est un phénomène longtemps nié en France où la première campagne nationale de sensibilisation n’a vu le jour qu’en 2011, alors que certains pays anglo-saxons et scandinaves le combattent depuis près de vingt ou trente ans.

Dans ce film choral, six jeunes ont accepté d’être les figures de proue du combat pour la reconnaissance de ce fléau.