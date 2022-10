“Grands Reportages” : « Ma vie en film ! » samedi 22 octobre 2022 sur TF1 (vidéo)

Depuis quelques années, les biopics de personnalités se multiplient. Mais des anonymes inspirent aussi les réalisateurs. Des anonymes aux vies tellement incroyables qu’elles justifient d’être portées sur les petits et les grands écrans. C’est ce qui arrivé à Adolpha, Hugo et Nicole. Pendant deux ans, les caméras de “Grands Reportages” les ont suivis entre l’élaboration du scénario, les tournages et les montages… Autant de moments, qui vont bouleverser leur vie à tout jamais et faire d’eux des héros.

L’histoire de Nicole Castioni dépasse ce que le plus imaginatif des scénaristes aurait pu inventer. Prostituée à 20 ans elle a ensuite été députée, puis juge. Son parcours est si dense, qu’il a été adapté en série : « C’est une série qui est militante, féministe, qui parle de sujets fondamentaux par rapport au fonctionnement d’une société saine… La prise de parole. » Nicole dit tout, sans détour, et sa résilience force l’admiration. La série sera diffusée en France et en Suisse.

Hugo Desnoyer, lui, est surnommé la « star des bouchers et le boucher des stars ». Parti de rien, depuis plus de 20 ans, il fournit les plus grands chefs et tout ce que Paris compte de personnalités. C’est d’ailleurs dans sa boucherie, qu’il a rencontré le réalisateur Christopher Thompson, qui s’est inspiré de son parcours pour sa prochaine comédie romantique. Hugo n’en revient toujours pas : « C’est extraordinaire. Il y a une fierté pour ce milieu de la boucherie française, auquel j’appartiens. » « Tendre et saignant », sera interprété par Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas.

A 70 ans, Adolpha Van Meerhaeghe n’aurait jamais imaginé que sa vie puisse être adaptée au cinéma. Dans “Les Invisibles”, réalisé par Louis Julien Petit, elle interprète une femme SDF qui a fait de la prison, après avoir tué son compagnon violent. Cette histoire…elle la connait mieux que quiconque, elle l’a vécu. Avec son naturel déconcertant, Adolpha crève l’écran : « C’est bien d’être une star. Tout le monde me reconnaît maintenant. Ça devient bon ! »

La promotion l’amènera à voyager dans toute l’Europe, bien loin de son Lille natal… Et pour sa plus grande joie, sa carrière démarre à peine !