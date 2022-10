“13h15, le samedi” : « Tant qu'il y aura de l'essence » ce 22 octobre 2022 sur France 2

A découvrir ce 22 octobre 2022 dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Tant qu'il y aura de l'essence », un reportage signé Pierrick Morel, Steven Pailler et Alexandre Adam.

Le monde automobile fait aujourd’hui le pari de l’électrique, d’une voiture propre et silencieuse, alors que le Parlement européen a voté l’interdiction de la vente de véhicules thermiques à l’horizon 2035.

Qu’en pensent ceux qui aiment le bruit du moteur et l’odeur de l’essence ? Peuvent-ils encore, sans complexe, brûler le contenu de leur réservoir, qui a tant manqué ces derniers jours ? Comment composent-ils avec l’urgence climatique ?

“13h15, le samedi” a suivi Victoria, 26 ans, une des rares femmes pilotes de voitures de courses ; deux frères, Joey et Jérémy, enfants de la mobylette, aujourd’hui fous de « tuning » et Patrick, chef d’entreprise et organisateur, les week-ends, de rallyes en Haute-Savoie.