“Grands Reportages” « Disparus sans laisser de trace », dimanche 23 octobre 2022 sur TF1

"Je sors chercher des cigarettes…" et il ne revient jamais. Chaque année, plus de 40 000 personnes disparaissent « sans laisser d’adresse ». Si les trois-quarts sont retrouvés rapidement, dix mille disparaissent réellement. Pour leurs proches, cette absence est un calvaire. Comment vivre sans savoir si un être cher est décédé ou bien s’il a voulu couper les ponts avec les siens ? Comment se reconstruire avec un point d’interrogation au cœur de son existence ? Et surtout…comment le retrouver.

« Jamais il n’aurait pu me faire ça ! Je ne peux tout simplement pas le croire. » Alors qu’il n’a plus donné signe de vie depuis le mois de Septembre 2018, Sylvie est en plein désarroi. David, son fils, a disparu subitement, à l’âge de vingt-huit ans, après une altercation chez des amis dans un village du Pays basque. Il est parti en voiture en pleine nuit n’emportant que quelques affaires et son chien. Il n’a jamais été revu. Depuis lors, Sylvie sa mère, et Laura sa sœur, se battent inlassablement pour continuer les recherches que la police a décidé d’arrêter faute de résultat. Près de 2500 personnes ont rejoint leur groupe créé sur les réseaux sociaux. Pour le nouveau week-end de recherches qu’elles ont prévu, en bateau, à pied, et même en hélicoptère, des dizaines de nouveaux bénévoles ont répondu à l’appel. Ce sera pour Sylvie les recherches de la dernière chance…

Ghislaine n’est pas une bénévole comme les autres. « La liberté ! Voilà le mot le plus important pour moi » s’exclame-t-elle. Cette retraitée a décidé́ de rejoindre les rangs de l’association d’Assistance et Recherche aux Personnes Disparues. Et elle s’est révélée être une sacrée enquêtrice : elle a déjà̀ retrouvé quarante-deux personnes en trois ans. Il faut dire que l’histoire de Ghislaine est étonnante : elle aussi, étant jeune, avait décidé un jour de partir sans laisser d’adresse. Donc elle sait de quoi elle parle. Elle n’avait pas donné de signe de vie à sa famille pendant trois ans. « Disparaître, je serais capable de le refaire aujourd’hui, par contre je donnerais des nouvelles à mes proches », précise-t-elle. Forte de son énergie à toute épreuve et de son expérience unique, il y a quelques semaines Ghislaine s’est engagée à aider un père, Martial, à retrouver son fils aujourd’hui âgé de près de 40 ans mais disparu depuis huit ans. « Je ne vais pas le lâcher celui-là et je peux vous dire que je vais le trouver ! » clame-t-elle à Martial son père alors qu’elle l’accueille en Gare de Bordeaux. Tous deux s’apprêtent à partir en voiture pour suivre sa trace sur les routes des Landes et s’il le faut au-delà de la frontière espagnole.

« Au sein des familles, certaines disparitions marquent plusieurs générations : "Pourquoi m’a-t-il abandonnée, puisqu’il disait qu’il m’aimait ? » Michèle a aujourd’hui soixante-trois ans, elle a été abandonnée par son père à l’âge de six ans, quelques jours après la mort de sa mère. Recueillie et entourée d’amour par la famille de sa mère défunte, elle a réussi à surmonter cette épreuve, mais le départ inexpliqué de son père a laissé chez elle une plaie toujours ouverte. Aujourd’hui, après tant d’années sans savoir ni comprendre, la fille de Michèle s’est mise en tête de retrouver la trace de cet homme – le père de sa mère, donc – qu’elle n’a jamais connu. « C’est une sorte de cadeau que je veux lui faire, je lui dois bien ça, elle a le droit de savoir pourquoi il est parti », explique-t-elle. Armée d’une volonté à toute épreuve, la fille de Michèle parcourt la France sur les traces d’un homme secret disparu depuis plusieurs décennies. Séverine va faire une découverte qui va changer le cours de la vie de sa mère à tout jamais.