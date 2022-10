“20h30, le samedi” : Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, entre ombre et lumière, ce 22 octobre 2022 sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” revient sur deux icônes populaires de la chanson : Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.

Le jour où > Céline Dion est émue aux larmes par Robert Charlebois

Céline Dion était attendue sur scène mais elle a dû annuler sa tournée en Europe et mettre sa carrière entre parenthèses pour des raisons de santé. Des hauts et des bas, des coups durs… elle a dû en affronter depuis toutes ces années. Ce fut le cas, bien sûr, au moment de la disparition de son mentor, mari et manager René Angélil.

A l’époque, un autre artiste canadien va mettre des mots sur la souffrance de la chanteuse. Robert Charlebois va lui faire un cadeau, une de ses chansons qui, en ces temps tourmentés, va trouver une résonance particulière.

“20h30, le samedi” raconte ce moment suspendu entre les deux artistes..

Actu > Le paradoxe Jean-Jacques Goldman

Entre Céline Dion et la France, c’est une histoire d’amour intense. La chanteuse a d'ailleurs battu tous les records avec l’album D’eux écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, un héros discret qui a fait le choix de disparaître volontairement de la scène en pleine gloire. C’était il y a vingt ans déjà.

Dès le début de sa carrière, dès les premiers succès, le chanteur s'est retrouvé face à un dilemme : le succès amène la notoriété, l’exposition, alors qu’il ne rêve que de discrétion. D’où vient cette volonté de fuir la lumière ?

C’est le paradoxe Jean-Jacques Goldman.

Bonus > Goldman & le groupe Trois Cafés Gourmands

Jean-Jacques Goldman n’apparaît plus sur scène ni sur les plateaux de télévision, mais il a continué par petites touches à composer pour les autres.

Le groupe corrézien Trois Cafés Gourmands a eu cette chance. Le morceau s’appelle Quand ? et on y retrouve la signature Goldman…