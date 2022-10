“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 23 octobre 2022 sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Laurent Delahousse ce dimanche 23 octobre 2022 dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical.

Véronique Sanson, de retour sur scène et en tournée à partir du 5 novembre 2022 en France, Suisse et Belgique.

Rencontre avec la comédienne Catherine Frot sur les planches du Théâtre de la Michodière, à Paris, dans la comédie d'André Roussin Lorsque l'enfant paraît, mise en scène par Michel Fau, avec pour partenaires le metteur en scène, Agathe Bonitzer, Maxime Lombard, Quentin Dolmaire, Hélène Babu et Sanda Codreanu. L'histoire > Après la Seconde Guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’Etat à la Famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire !

La Success Story avec le jeune chef Diego Alary, cuisinier le plus suivi dans le monde sur les réseaux sociaux et qui vient de publier Le Guide des recettes faciles et pas chères (éd. Vamos ! Productions).

Le Live de “20h30, le dimanche” : Véronique Sanson interprètera un titre en direct sur le plateau.