“Télématin” mercredi 26 octobre 2022 : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mercredi 26 octobre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 26 octobre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Maitre Paul Van Deth, avocat spécialisé dans le droit du travail.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, pour la parution de son livre « Le procès Bousquet » chez Fayard.

08:15 Julia Vignali recevra le Dr Loic Josseran, professeur de Santé publique et médecine sociale & Président de l’Alliance Contre le Tabac.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Laury Thilleman, pour son livre « 365 jours au top ».